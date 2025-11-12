Diego Aguirre recupera piezas clave, pero tiene por delante decisiones cruciales en torno al equipo que saldrá en el Centenario.

La probable vuelta del capitán, Maximiliano Olivera, es la noticia que espera el carbonero de cara a la semifinal contra Liverpool, este domingo en el Centenario. El lateral zurdo salió sentido, con una lesión muscular, del partido ante Cerro en el Tróccoli y empezó este lunes su tercera semana de recuperación.

“No llegó a ser un desgarro, sólo una distensión”, aclaró Olivera en diálogo con El Espectador Deportes, donde se mostró optimista sobre su regreso para jugar la semifinal: “Vengo mejorando. Vengo bastante bien. Esta semana me voy a estar probando con el grupo y la idea es estar disponible para el fin de semana”, dijo.

Su regreso es importante no sólo porque es el referente que lleva el brazalete, sino también en lo futbolístico. Olivera tuvo una temporada que fue de menos a más y se consolidó como uno de los hombres más confiables del equipo de Diego Aguirre a partir del segundo semestre, cuando además empezó a convertir goles.

Si el director técnico considera que Olivera no está apto para ser titular frente a Liverpool, la primera opción es Lucas Hernández, otro referente que ha aportado goles no menos importantes, entre ellos el doblete que le dio vuelta el partido a Defensor Sporting para que Peñarol festejara el título del Clausura.

Los que es seguro que vuelven al equipo son los que estaban suspendidos por acumulación de amarillas, Ignacio Sosa y Eric Remedi, pilares del mediocampo aurinegro. Los dos se perfilan como titulares, pero Aguirre debe definir si alinea como tercer volante a Jesús Trindade, lo que implicaría un cambio de sistema y menos opciones en el ataque.

Leo Fernández jugará por delante de ellos, aunque resta saber si Aguirre se inclina por una ofensiva con doble 9, con Maximiliano Silvera y Matías Arezo, o si formará con extremos, con la posibilidad de que Jaime Báez juegue por la derecha y Stiven Muhlethaler por la izquierda. Otra opción, que el entrenador ya utilizó con éxito en el partido con Defensor es que ingresen Fernández y Muhlethaler por delante del doble cinco de Remedi y Sosa, y mantener la dupla Silvera-Arezo en el ataque.

Hay dudas también por el lateral derecho, una zona crítica si se tiene en cuenta que en Liverpool juego uno de los extremos más destacados del campeonato, el argentino Nicolás Vallejo. La puja en la semana de preparación carbonera estará entre Pedro Milans, titular en los últimos dos partidos del Clausura, y Emanuel Gularte, que jugó como lateral derecho en la final de la Copa AUF Uruguay. Cabe señalar que también Trindade ocupó ese puesto, aunque no es su posición natural y es probable que, de no jugar en el medio, vaya al banco.

Peñarol enfrentará por quinta vez en el año a Liverpool, al que sólo pudo ganarle una: la semifinal de la Copa AUF Uruguay, justamente en el Centenario. En el Campeón del Siglo perdió 3-0 en el Apertura. En Belvedere hubo victoria de Liverpool por el Intermedio y empate en el duelo por el Clausura.