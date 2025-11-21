Tras el entrenamiento, Aguirre habló en conferencia de prensa desde Los Aromos.

El entrenador aurinegro, Diego Aguirre, no realizaría cambios con respecto al equipo que venció a Liverpool por 2 goles contra 1 el fin de semana pasado, lo que le permitió clasificar a las instancias finales frente a su tradicional rival. La primera será este domingo en su casa del Campeón del Siglo y la segunda será el próximo en el Gran Parque Central de La Blanqueada.

Como era de esperarse, todo el país está pendiente. Aunque es cierto que Aguirre también probó a Emanuel Gularte en lugar de Milans, el equipo sería el mismo que inició contra el negro de la cuchilla: el chileno Brayan Cortés en el arco; Pedro Milans o Emanuel Gularte, Javier Méndez, Nahuel Herrera y el capitán Maximiliano Olivera en defensa; Jesús Trindade, Ignacio Sosa y Eric Remedi, un medio campo que parece haberse consolidado; la figura aurinegra Leonardo Fernández, y el doble nueve con Matías Arezo y Maximiliano Silvera.

“Es un partido de 180 minutos”, concluyó Aguirre en la conferencia de prensa brindada en la mañana del viernes, luego del entrenamiento del equipo carbonero de cara a la primera final. El entrenador sabe de la importancia de la localía, pero entiende que la definición será en casa del rival, el Gran Parque Central. “Tenemos que hacernos fuertes en nuestra cancha”, dijo, “pero sabemos que tenemos que hacer un buen partido después”, y explicó que “tal vez tengamos un poco más de obligación para hacer pesar la localía, pero no lo veo tan determinante”. Según manifestó el entrenador, “puede incidir lo que pase en el primer partido, pero no es determinante”. Incluso agregó que no lo ve como “una desventaja o ventaja, eso lo va a marcar el partido”. Sabe que los clásicos son únicos y todo puede suceder.

Con respecto al final y a la costumbre de enfrentarse, señaló que “va a ser parejo y equilibrado porque los dos tenemos buenos jugadores. También se suma todo lo emocional”. Nacional descansó mientras Peñarol encaró a Liverpool en la semifinal en el Estadio Centenario; también es cierto que Peñarol viene aceitado de la emocionalidad de este tipo de partidos. Diego Aguirre, quien no contará con el argentino Héctor Tito Villalba, al menos en la primera final, destacó que “el partido de Liverpool fue durísimo, pero intento rescatar las cosas positivas: el equipo tuvo la personalidad para revertir un resultado”, en un partido que, según manifestó, tenía una carga emotiva importante, “no sólo por el pasaje a las finales, sino por clasificar a la Libertadores”.

Sobre cómo llega el equipo, Aguirre expresó que han “sido un poco irregulares”, que hay cosas que han conseguido mejorar y otras que no. “La realidad es lo que vamos a presentar en estos dos partidos”, señaló. “Está claro que vamos a enfrentar a un equipo muy fuerte, con muy buenos jugadores. No pesan los antecedentes”, concluyó el entrenador aurinegro en la previa al primer clásico por la definición del Campeonato Uruguayo 2025.