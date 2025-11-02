El torneo volvió tras la suspensión por un reclamo que los tricolores habían hecho.

Peñarol le ganó el clásico 4-2 a Nacional por la 17ª fecha del Campeonato Uruguayo de fútbol sala, encuentro que se jugó el sábado en el Palacio Peñarol Cr. Gastón Güelfi. La victoria de los carboneros les permitió recuperar el liderazgo del torneo.

El choque entre ambos marcó la reanudación del torneo luego de un parate generado por un fallo disciplinario que le había quitado tres puntos a Peñarol, tras un reclamo de Nacional por la inclusión indebida de un jugador. El conjunto tricolor había denunciado el hecho en agosto, aduciendo que el futsalista argentino Lucas Pelizzari había sido contratado de forma irregular por Peñarol –pidió pase para el carbonero y días después jugó por San Lorenzo en su país–, y luego los aurinegros lo incluyeron en la victoria ante UTU. Entonces, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) decidió parar el torneo hasta que se conociera el fallo final. El 16 de octubre el Tribunal de Apelaciones de la AUF decidió quitarle los puntos a Peñarol, quien pasó de liderar con 38 puntos –Nacional tenía 36– a estar abajo con 35.

Con la vuelta al torneo y el partido entre ambos, que terminó con victoria de Peñarol, la tabla volvió a tener a Peñarol con 38 unidades, dejando atrás a Nacional con 36.

El juego comenzó con ventaja para Nacional tras gol de Facundo Abad. Sin embargo, Peñarol revirtió el marcador en el primer tiempo con anotaciones de Brandon Díaz, Jesús Vidal y Franco Duque, para irse al descanso 3-1. En el complemento, Lucas Paroldo estiró la ventaja carbonera a 4-1, y Bruno Natalgiovanni marcó el descuento definitivo para el tricolor.

Ahora la atención se centra en Europa. Peñarol, vigente campeón de la Copa Libertadores –el aurinegro se convirtió en el primer equipo uruguayo en ganar por primera vez en la historia la copa–, volará con la moral alta hacia Mallorca, España, donde el próximo viernes a las 17.00 se medirá ante el Illes Balears Palma en la esperada final de la Copa Intercontinental. El equipo español, oriundo de Mallorca, es el vigente tricampeón de la Champions League europea y, a la vez, llega como doble monarca intercontinental, tras vencer en 2024 4-1 al Magnus de Brasil y en 2023 al Cascavel también brasileño, en esa ocasión por penales tras empatar 3-3.