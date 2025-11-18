En la última jugada del partido, Amir Al-Ammari colocó el tanto de la victoria para vencer 2-1 a Emiratos Árabes Unidos, en el partido de vuelta de la definición por un cupo en la repesca.

Tras el empate 1-1 en el partido de ida, Irak le ganó de forma agónica a Emiratos Árabes Unidos 2-1 en el encuentro de vuelta; con este resultado se quedó con el único cupo asiático para el repechaje continental.

Comenzó ganando la visita en el segundo tiempo, con gol del brasileño nacionalizado Caio Lucas Fernandes. A los 66 lo igualó Mohanad Ali, que había ingresado diez minutos antes al encuentro. En el cierre, Irak hizo todo para ganarlo, incluso desperdició dos mano a mano con el arquero. De contragolpe convirtió Emiratos Árabes, pero el VAR desestimó el tanto por una leve posición adelantada.

Pasado el décimo minuto de descuento, en la última jugada, llegó un córner que rebotó en la mano de un defensor. Tras protestas de revisión al juez principal, la tecnología ayudó a determinar que había sido un claro penal en favor de los iraquíes.

Amir Al-Ammari, volante de 28 años nacido en Suecia, de padres iraquíes, tomó la responsabilidad y anotó desde el punto con un tiro implacable que entró sobre el ángulo izquierdo. Delirio en la cancha y en la tribuna, el gol fue en el final mismo del cotejo. Irak clasificó al repechaje mundialista.

Nueva Caledonia, Bolivia, Congo y ahora Irak son los cuatro países con boleto asegurado hasta el momento. En la Concacaf se están jugando tres grupos de cuatro equipos; falta una fecha para terminar, que se disputará esta noche. El mejor de cada zona clasificará al Mundial, mientras que los dos mejores segundos completarán la repesca continental.

Sedes, fechas y formato de disputa del repechaje continental

El minitorneo tendrá únicamente cuatro partidos: dos semifinales y dos finales. Una vez que se conozcan los seis participantes, se ordenarán por ranking FIFA y las dos selecciones mejor ubicadas irán directamente al juego decisivo por un boleto al Mundial 2026.

El repechaje mundialista se jugará en México, en las ciudades de Guadalajara y Monterrey, que serán sedes del campeonato del mundo. El certamen será en marzo del próximo año, lo que marca que los últimos dos clasificados a la cita máxima del fútbol se conocerán en 2026.

De los cuatro clasificados hasta el momento, Irak y Congo son los mejores ubicados en el ranking FIFA, por lo que Bolivia y Nueva Caledonia saben que tendrán que afrontar dos partidos para llegar al Mundial. Cuando se conozcan los clasificados de Concacaf, se terminará de armar el cuadro que establecerá sus cruces el día del sorteo del Mundial, el 5 de diciembre.