Casi 6.500 corredores se encontrarán el sábado en la rambla de Montevideo para una nueva edición de la tradicional carrera capitalina.

El sábado, desde las 18.30, se larga la edición número 30 de la Carrera San Felipe y Santiago que organiza la Intendencia de Montevideo (IM), y que promete ser la más multitudinaria hasta el momento.

La inscripción de cerca de 6.500 atletas evidencia el prestigio del evento, que recibirá a competidores de varios países, además de constatar la creciente participación de corredores de todas las edades y muy especialmente de atletas femeninas, según destacó la organización, que sostuvo que “la carrera se afianza como un espacio inclusivo”.

La largada será en la rambla de Carrasco, en el cruce con Arocena frente a Sofitel, y los atletas correrán hasta el Kibón para completar los 10 kilómetros del recorrido. Esta edición tiene novedades en el circuito: con el aval de la World Athletics, se modificó el trayecto para evitar dos repechos, uno en Coimbra, en Punta Gorda —ahora el circuito será contra el agua, bordeando la plaza Virgilio—, y otro en donde antes terminaba la carrera, por lo que ahora la llegada será por la parte de la rambla Presidente Charles de Gaulle, luego de dar la vuelta en torno a las letras de Montevideo.

La IM comunicó que, desde este viernes, habrá desvíos de tránsito en la rambla por los preparativos. El sábado, desde las 8.00 estará prohibido estacionar en todo el circuito, mientras que el tránsito se cortará primero en la zona de Carrasco, en la senda sur de la rambla República de México. A la hora 15.00 se realizará el corte total del circuito, también por la senda sur de la rambla República de México, desde Ramón Massini (en Pocitos) hasta Gabriel Otero (en Carrasco).