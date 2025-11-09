La atención estará centrada en el domingo, cuando se defina el ganador de la tabla anual y quién ocupa el último cupo para la Copa Libertadores.

El Torneo Clausura llega a sus últimos partidos con mucho por definir: primero, porque está la tabla anual en juego; segundo, porque hay equipos que buscan meterse en copas internacionales, situación no menor, ya sea por cuestiones de prestigio como por las monetarias, pues tanto Libertadores como Sudamericana reparten sus buenos dólares por clasificarse.

Empezando por lo más importante, Nacional y Peñarol van por la anual. El tricolor lidera la clasificación del año con tres puntos de ventaja sobre su clásico rival, por lo que un punto le alcanzará para ser el mejor del año y clasificarse directamente a las finales por el título. En la jornada final, el domingo Nacional visitará a Defensor Sporting en el Franzini, mientras que Peñarol irá al estadio Centenario para jugar contra Montevideo City Torque.

Siguiendo con la anual, si Nacional pierde y Peñarol gana, habrá final. Siendo claros y para redondear las posibilidades, cualquier otro resultado coronará al equipo albo y lo enviará directo a las finales, donde esperará al vencedor de Peñarol, campeón del Clausura, y Liverpool, campeón del Apertura.

Por obvias razones los partidos de tricolores y aurinegros se disputarán en simultáneo, pero no serán los únicos, ya que Defensor Sporting peleará con Juventud de Las Piedras por el cuarto puesto de la anual, el que dará el último puesto a la Libertadores 2026; por lo tanto, el match de los pedrenses también va desde las 16.30, en su caso para enfrentarse a Progreso, que ya respira tras mantener la categoría por el descenso confirmado de Plaza Colonia. Defensor y Juventud llegan igualados en puntos, con ventaja en el saldo de goles para el conjunto pedrense (ver tabla).

Quien quede en el quinto lugar de la anual irá a la Sudamericana junto con Boston River y Racing, a la espera de que se confirme el cuarto equipo. Quien parte con mejores chances en ese sentido es Montevideo City Torque, que está igual que Cerro Largo pero tiene cinco goles de diferencia a favor. Para que Torque no sea octavo tiene que perder por seis goles ante Peñarol.

.