Este sábado se juegan los partidos de vuelta de las semifinales, con todo muy parejo y series abiertas.

Con mucha paridad arrancó la definición de los playoffs que van a definir al tercer ascendido, que acompañará a Albion y Central Español a la Primera División del fútbol uruguayo. Ambos juegos terminaron empatados a uno, y todo se definirá este sábado. Atenas y Colón llevan ventaja para romper con la paridad. Definen sus llaves como locales por su mejor ubicación en la tabla anual, y les bastará un empate para ser finalistas.

A las 16.30 Colón recibirá a Deportivo Maldonado en el Parque Palermo, la única sede capitalina de estas semifinales con tres equipos del interior. Los dirigidos por Damián Santín iban muy bien encaminados en su visita al Campus de Maldonado, poniéndose en ventaja con gol de Maicol Ferreira en el segundo tiempo. Pero el viento cambió después para el tricolor de Brazo Oriental. Maximiliano Noble empató para los fernandinos cerca del final, y en los descuentos fue expulsado Agustín Chopitea; el lateral derecho de Colón se pierde la vuelta.

También cambiante e incierto hasta el final fue el duelo que tuvieron en el Raúl Goyenola Tacuarembó y Atenas, que se volverán a enfrentar el sábado a las 19.00 en el Domingo Burgueño Miguel —donde el equipo de San Carlos ofició como locatario en la temporada—. Tacuarembó rescató un empate en la última con un gol de Nico González, tras haber jugado el complemento con un hombre menos por la expulsión de Valentín Luciani. Con esta inyección de esperanza llegará al Campus el rojo del norte, que busca volver a Primera después de una década de aventuras en la B y la C. Pero necesita los tres puntos para ser finalista.

Como condimento adicional, puede señalarse que podría estar en juego también la definición en la tabla de goleadores de la B. Maximiliano Noble, de Deportivo Maldonado, con 13 tantos, es el máximo artillero de la temporada, pero lo siguen de cerca, con 12, Maicol Ferreira, de Colón, y Ramiro Quintana, de Atenas; con 11 está el también ateniense Diego Viruta Vera —suplente y sin minutos en la ida en el Goyenola— y, ya sin chances de sumar, Heber Colman (Oriental) y Hugo Sequeira (La Luz).

Una vez conocidos los ganadores, se fijarán los detalles para la final, que será ida y vuelta, ya sin ventaja deportiva por posiciones en la anual. En caso de empate en puntos y diferencia de goles, habrá alargues y, eventualmente, penales.