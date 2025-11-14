La celeste visita a los aztecas en el estadio de Torreón, Coahiula, casa del Santos Laguna.

Uruguay llega a la última fecha FIFA del año con dos partidos en la agenda, que de alguna manera funcionarán como antesala del sorteo para el Mundial 2026, que será el viernes 5 de diciembre en Washington D. C., Estados Unidos. Pero antes, lo primero: sábado, a las 22.00 uruguayas, la celeste visitará a México en Torreón.

Tras eso, la delegación uruguaya se irá hacia Estados Unidos, donde el martes 18 se medirá contra el combinado yanqui en Tampa, Florida. Después, habrá que esperar a marzo para volver a ver la celeste en cancha, en ese caso ya sabiendo el grupo que le tocará en la copa del mundo.

Lo que hay para ver

Esta vez Marcelo Bielsa citó a gran parte del núcleo duro de la selección; los nombres destacados que faltan son por lesiones. En la decisión del entrenador (ver recuadro) hay un cambio grande con respecto a la última convocatoria, donde más bien eligió jugadores que necesitaba ver -o que habían tenido pocos minutos bajo sus órdenes-. Bielsa parece ir decantando sus dudas y ya piensa en trabajar con lo que se acercará al plantel definitivo para el Mundial 2026, más allá de alguna eventualidad que pueda pasar.

Pensando en una posible oncena titular, Santiago Mele parece ser el candidato a ocupar el arco; Nahitan Nández podría ser el lateral derecho o, en su defecto, Guillermo Varela; para la zaga central, las opciones son José María Giménez, Ronald Araújo, Sebastián Cáceres o Mathías Olivera, y habrá que ver con qué par se queda Bielsa; mientras que en el lateral izquierdo probablemente juegue Joaquín Piquerez (con Matías Viña como alternativa).

En mitad de cancha parecen números puestos Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur y Giorgian de Arrascaeta, mientras que los tres de ofensiva podrían ser Maximiliano Araújo, Rodrigo Aguirre y Facundo Pellistri, aunque cabe la posibilidad de que Juan Manuel Sanabria pueda jugar en la izquierda y Federico Viñas en el centro del ataque.

La selección azteca, que en julio ganó la Copa de Oro de la Concacaf tras vencer 2-1 a Estados Unidos, desde ahí no ha ganado más y llega al choque contra la celeste con tres empates y una derrota: 0-0 con Japón, 2-2 frente a Corea del Sur -ambos en la fecha FIFA de setiembre-, recibió una goleada 4-0 de Colombia y el 1-1 contra Ecuador, que fueron los últimos, en la fecha de octubre.

México no es un rival más: Uruguay podría integrar el grupo del Mundial donde los aztecas serán cabezas de serie. Lo mismo puede pasar con Estados Unidos. De ahí que Bielsa, entre otras conclusiones, quiera presentar un equipo lo más parecido a lo que cree mejor: piensa en el Mundial, ya se viene -dejando de lado la barrera del paso del tiempo-.

Algunas voces celestes

Varios jugadores de la selección hablaron con AUFTV. Uno de ellos fue Federico Viñas, jugador del Oviedo que viene de un buen presente en su club, además de demostrar su valía en los pasados amistosos de Uruguay, el 1-0 sobre Dominicana y el 2-1 ante Uzbekistán.

“Queda poquito para el Mundial y poder ser parte de este proceso me llena de alegría”, dijo Viñas, agregando además que “la fecha FIFA de Malasia me dejó muy feliz por el rendimiento, que fue bueno en lo personal. Pero dejó buenos rendimientos en lo grupal también, y muchos aprendizajes para este camino que estamos recorriendo”.

Debutante en una convocatoria de selección mayor, el mercedario Santiago Homenchenko es la sorpresa de la lista de Bielsa. También entrevistado por el canal de la AUF, el volante -devenido en zaguero- de 22 años dejó ver su felicidad por integrar el grupo celeste: “Hasta yo me sorprendí porque lo estaba esperando hace tiempo, pero cayó de forma inesperada. Poder llegar a la selección donde está mucha gente que veía jugar desde chico y ahora compartir con ellos, es impresionante”. En esa dirección, Homenchenko cree que debe “mejorar en nunca perder la ambición porque eso es lo que te va a llevar a competir con los mejores, que es lo que quiero y lo que te trae a la selección”.

En los días previos también declararon Rodrigo Aguirre y Guillermo Varela. El primero dijo que “hay que estar atento a los detalles y no dejar nada librado al azar. Estos partidos sirven para seguir creciendo como grupo y medirnos ante un rival exigente. […] Vestir la camiseta de la selección es muy lindo para todos. Vamos a dar lo mejor porque sabemos que este tipo de partidos son importantes para llegar bien al Mundial”.

Varela, por su parte, vive la convocatoria con la ilusión de poder estar en la lista definitiva que irá al Mundial: “Ojalá pueda estar en otro Mundial. Quizás sea el último, y lo afrontaría con la mayor felicidad posible”.

En cuanto a las pruebas que está haciendo Bielsa, ensayos donde hay veces que Varela cumple un rol importante, pero hay otras donde no pisa la cancha, el lateral relativizó ese aspecto y se centró en lo importante de las variantes: “Puede pasar en un Mundial que alguno no esté, entonces hay que tener gente preparada para cumplir cuando haya ausencia de otro compañero. Es bueno que todos tengamos minutos y podamos adaptarnos a lo que pide Marcelo”.