Tanto la selección masculina como la femenina no pudieron acceder al cuadro principal.

En León (México) se está jugando la Americup de básquet 3x3, en donde Uruguay presentó tanto la selección masculina como la femenina. Los partidos se juegan en la explanada del Templo Expiatorio, lugar icónico de la ciudad, que con su estilo neogótico le dio un marco bellísimo a los partidos que se jugaron prácticamente en cadena.

En varones, Uruguay ganó dos de tres partidos del grupo clasificatorio, pero no logró avanzar a la fase siguiente: sólo pasaban los primeros de cada grupo. Los celestes, defendidos por Agustín da Costa, Rodrigo Cardozo, Maximiliano Antúnez y Facundo Morales, jugaron el grupo B, el que iniciaron ganando, ya que Bahamas, su contrincante, no se presentó. El partido clave fue el segundo, ante Trinidad y Tobago, porque se sabía que el ganador tenía grandes chances de seguir en carrera. Uruguay fue ganando hasta el minuto cinco (iba 9-8 el marcador), pero los cinco finales no pudieron estar firmes en defensa y los caribeños se fueron despegando hasta sacar una máxima de 7 (17-10). Pese al envión celeste del final, Tobago se impuso 21-18. En el cierre del grupo Uruguay le ganó 16-7 a San Cristóbal y Nieves, pero no le alcanzó, porque Trinidad y Tobago ya se sabía clasificado.

Las mujeres celestes también debieron jugar un clasificatorio para entrar en el cuadro principal, pero en su caso era un sólo grupo de cuatro selecciones, donde pasaban las dos primeras; era clave ganar dos juegos.

Krystal Cordara, Carolina Fernández, Carmela Fontes y Sofía Herrera integraron Uruguay. No fue partido el primero, donde cayeron goleadas 21-8 ante Paraguay, pero sí fue el segundo ante Venezuela. Fue de ida y vuelta, donde Fernández inició muy bien en el goleo celeste. Similar al juego decisivo de los varones, pasada la mitad de los diez minutos de partido Uruguay estaba bien; las venezolanas tomaron distancia, pero cuando parecía que se llevaban el partido, Uruguay llegó a empatar en 14. Luego de algunas posesiones erráticas, donde pudo ser para cualquiera, Venezuela hilvanó cuatro puntos seguidos que la celeste no pudo descontar: 18-17 para las vinotinto. Después, sólo por cumplir con el fixture, Uruguay venció 17-6 a Ecuador.