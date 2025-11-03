Además Peñarol venció 1-0 a Wanderers para mantenerse en el segundo lugar; descendieron Canadian y Cerrito.

Después de un mes y medio de parate debido a la participación de Nacional en la Copa Libertadores y de la selección uruguaya en la Liga de Naciones, volvió la actividad del fútbol femenino en la serie campeonato.

Nacional superó 2-0 a Defensor Sporting de visitante en el Franzini. Martha Figueredo anotó los tantos del tricolor, que se mantiene como líder, un punto por encima de Peñarol y con un partido menos disputado.

El bolso cerró un fin de semana perfecto con la consagración como campeón uruguayo del plantel sub 19, que ganó todos los clásicos y la totalidad de torneos disputados en la categoría.

En Las Acacias, Peñarol, con gol de Romina Martínez, derrotó 1-0 a Wanderers y se mantiene en la lucha, aunque necesita ganar los dos encuentros que le quedan y esperar el traspié de Nacional. Liverpool tuvo fecha libre.

A tres fechas del final, Nacional lidera con 13 puntos en la serie campeonato, Peñarol tiene 12, Defensor Sporting 7, Wanderers 4 y Liverpool 2.

Torque campeón de la Permanencia

En el fútbol femenino se jugó un clasificatorio y luego se dividieron los equipos en las series Campeonato y Permanencia; en esta última, los dos peores descendían a la Segunda División para 2025. Los equipos que perdieron la categoría fueron Canadian y Cerrito.

En la última fecha, y solamente por cumplir con el calendario, Montevideo City Torque goleó 5-1 a Cerrito y terminó el encuentro levantando la copa y desatando el festejo, aunque el objetivo lo había cumplido una fecha antes; además, Canadian venció 3-1 a Bella Vista.