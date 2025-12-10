El futbolista emigrará al fútbol brasileño y el tricolor recibirá tres millones de dólares por el 85% de la ficha.

Una de las salidas inminentes de Nacional en este período de pases era la de Lucas Villalba, quien llegó al tricolor proveniente de Montevideo City Torque el 20 de enero de 2025 y tuvo un primer semestre exuberante.

Desde su debut con gol en un clásico hasta partidos memorables por la Copa Libertadores explotando su velocidad por la derecha, tanto fue su impacto que recibió una oferta para disputar el Mundial de Clubes con Pachuca. La dirigencia no le permitió ir a préstamo por ese mes y desde entonces su rendimiento bajó notoriamente: pasó de ser un jugador fundamental a perder su lugar entre los titulares.

Villalba despertó el interés en varios equipos y finalmente el que abrochó su incorporación fue Botafogo, que pagará tres millones de dólares por el 85% de su ficha, mientras que Nacional conservará el 15% restante.

El Rayo, que tenía contrato con el bolso hasta julio de 2028, dejará la institución tras haber disputado 43 partidos, en los que anotó cuatro goles, dio nueve asistencias y recibió una roja en la primera final de la definición del Campeonato Uruguayo frente a Peñarol en el Campeón del Siglo.

Será el quinto equipo para Villalba, que se formó en Boston River, luego pasó a Tacuarembó, recaló en Montevideo City Torque y, desde ahí, dio el salto a Nacional. Su temporada en el tricolor fue la única en Primera División.

Botafogo jugará la fase previa de la Copa Libertadores, tras culminar sexto en el Brasileirão que terminó el domingo pasado. Mateo Ponte, Santiago Rodríguez y Diego Hernández tienen contrato vigente con el club brasileño; en el elenco de Río de Janeiro también milita Gonzalo Mastriani, pero su vínculo culmina el próximo 31 de diciembre y difícilmente continúe en el club que fue campeón de la Libertadores en 2024.