Se terminó la liga brasileña con una apasionante definición del descenso; Santos de Neymar escapó de abajo y terminó clasificando a la Copa Sudamericana.

Se disputó la última fecha del Brasileirão, que tenía como principal atractivo la lucha por el descenso, luego de la consagración con anticipación de Flamengo.

Inter de Porto Alegre, que venía en racha negativa, se quedó en primera al vencer 3-1 a Bragantino, con gran actuación de Sergio Rochet en el arco. En el perdedor, que ya estaba afianzado en puestos de Copa Sudamericana, estuvo en el banco de suplentes Thiago Borbas.

Inter, para salvarse, necesitaba ganar y que perdieran Ceará y Fortaleza, algo que se terminó dando. Ceará arrancó en ventaja, pero no pudo sostener el resultado y cayó de local por 3-1 ante Palmeiras; fue titular y anotó el empate transitorio Facundo Torres. Fortaleza, dirigido por Martín Palermo, perdió 4-2 ante Botafogo en Maracaná, el último tanto del ganador fue de Mateo Ponte, también tuvo minutos Santiago Rodríguez en el equipo de Río de Janeiro.

Santos de Neymar metió tres triunfos al hilo para quedarse en primera. La racha final fue tan buena que terminó clasificando a la Copa Sudamericana. En la última fecha fue goleada 3-0 a Cruzeiro. El astro brasileño, que se deberá operar de la rodilla y terminó jugando con una seria lesión de meniscos, fue clave en el epílogo del torneo para lograr lo que parecía impensado. Con emoción, al término del partido, dio la vuelta olímpica saludando al público, como si hubiera salido campeón.

Ceará y Fortaleza se sumaron a Juventude y Sport Recibe como los cuatro equipos que perdieron la categoría en el torneo de 20 clubes. Vasco da Gama, Vitória e Internacional se quedaron en primera, pero fueron los únicos que no clasificaron a campeonatos internacionales, todo el resto tuvo premio.

Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol y Fluminense disputarán la fase de grupos de la Copa Libertadores, mientras que Botafogo y Bahía entrarán en la segunda fase preliminar del certamen continental.

San Pablo, Gremio, Bragantino, Atlético Mineiro, Santos y Corinthians representarán a Brasil en la Copa Sudamericana.