Santiago Catrofe fue segundo en la Great Manchester Run 2026

Santiago Catrofe confirmó estar en el mejor momento de su carerra. Y lo hizo en un podio importante en Europa. El fondista uruguayo fue segundo en los diez kilómetros de la Great Manchester Run 2026, corrida este domingo con más de 38.000 atletas en las calles de la ciudad inglesa. El uruguayo completó el recorrido en 27 minutos 39 segundos, apenas dos segundos detrás del etíope Selemon Barega (27:37), uno de los mejores a nivel mundial: fue medalla de oro en los 10.000 metros en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El ugandés Oscar Chelimo completó el podio con 27:42.

Catrofe se mantuvo en el grupo de punta durante toda la prueba, llevando muy bien y hasta neutralizando los cambios de ritmo sobre un circuito que atravesó el centro de Manchester, Trafford y Old Trafford. La definición fue en los metros finales, cuando Barega impuso su velocidad en un sprint.

Manchester le cuadra bien al uruguayo, porque este fue el segundo puesto consecutivo, después de haber alcanzado el segundo lugar el año pasado –donde también le ganó Barega–. Además, para darle cuerpo a la muy buena temporada de Catrofe, el uruguayo batió el récord sudamericano de los 3.000 metros hace dos semanas en Shanghái, marcando 7:29.72 en la primera etapa de la Liga de Diamante 2026. Catrofe, además, tiene los récords sudamericanos en 3.000, 5.000 y 10.000 metros, además del récord en 10 km en calle (27:15).