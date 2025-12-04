Hinchada del Flamengo, el 3 de noviembre, luego de coronarse campeón del Brasileirao Serie A ante Ceará, en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Guillermo Varela y Giorgian de Arrascaeta fueron titulares en el triunfo 1-0 sobre Ceará; Neymar anotó tres goles para Santos y el descenso quedó al rojo vivo, con Inter de Sergio Rochet muy complicado para mantener la categoría.

Flamengo sumó su segundo título en la semana tras coronarse campeón de la Copa Libertadores el sábado pasado y anoche haber levantado la copa del Brasileirao al ganarle 1-0 a Ceará con gol de Samuel Lino.

El equipo de Río de Janeiro, que se consagró con una fecha de anticipación, tuvo como titulares a Guillermo Varela y Giorgian de Arrascaeta; Nicolás de la Cruz entró a los 85 minutos, mientras que Matías Viña no fue de la partida. Los cuatro uruguayos sumaron un nuevo título a su palmarés.

De Arrascaeta consiguió su decimonovena copa con Flamengo: tercer Brasileirao, título que había ganado en 2019 y 2020, tres Libertadores, dos Copas de Brasil, tres Supercopas de Brasil, una Recopa Sudamericana, cinco Copas Cariocas y dos Guanabara.

El descenso está que arde

El Brasileirao lo juegan 20 equipos y los últimos cuatro descienden a segunda división. En un certamen tan fuerte, varias instituciones poderosas se ven inmersas en la zona roja de la tabla de posiciones año a año.

En la presente temporada ya quedaron decretados los descensos de Sport Recife y Juventude. A falta de una fecha hay cinco equipos que buscan evitar los otros dos cupos, con la particularidad de que cuatro de ellos pueden clasificar a la Copa Sudamericana. El mejor posicionado es el Santos de Neymar, que en el momento más álgido del certamen hilvanó dos triunfos en fila. En la última fecha goleó 3-0 a Juventude con un triplete de su máxima figura. Tiene 44 puntos, uno más que Ceará y Fortaleza, que, por el momento, permanecen a salvo.

En descenso directo están Vitória con 42 y, complicadísimo, Inter de Porto Alegre con 41 puntos. Los rojos perdieron 3-0 con San Pablo; Sergio Rochet volvió al arco pero no fue solución.

En la última fecha, que va íntegra el domingo a las 16.00, Inter recibe a Bragantino, Vitória a San Pablo, Santos a Cruzeiro, Ceará a Palmeiras, mientras que Fortaleza es el único que será visitante, ante Botafogo.

El límite de ingreso a la Sudamericana está en 45 puntos, escalón en que están Vasco da Gama y Atlético Mineiro. Gremio y Corinthians, con 46, también deberán confirmar su lugar en la última fecha.