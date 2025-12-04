Flamengo sumó su segundo título en la semana tras coronarse campeón de la Copa Libertadores el sábado pasado y anoche haber levantado la copa del Brasileirao al ganarle 1-0 a Ceará con gol de Samuel Lino.
El equipo de Río de Janeiro, que se consagró con una fecha de anticipación, tuvo como titulares a Guillermo Varela y Giorgian de Arrascaeta; Nicolás de la Cruz entró a los 85 minutos, mientras que Matías Viña no fue de la partida. Los cuatro uruguayos sumaron un nuevo título a su palmarés.
De Arrascaeta consiguió su decimonovena copa con Flamengo: tercer Brasileirao, título que había ganado en 2019 y 2020, tres Libertadores, dos Copas de Brasil, tres Supercopas de Brasil, una Recopa Sudamericana, cinco Copas Cariocas y dos Guanabara.
El descenso está que arde
El Brasileirao lo juegan 20 equipos y los últimos cuatro descienden a segunda división. En un certamen tan fuerte, varias instituciones poderosas se ven inmersas en la zona roja de la tabla de posiciones año a año.
En la presente temporada ya quedaron decretados los descensos de Sport Recife y Juventude. A falta de una fecha hay cinco equipos que buscan evitar los otros dos cupos, con la particularidad de que cuatro de ellos pueden clasificar a la Copa Sudamericana. El mejor posicionado es el Santos de Neymar, que en el momento más álgido del certamen hilvanó dos triunfos en fila. En la última fecha goleó 3-0 a Juventude con un triplete de su máxima figura. Tiene 44 puntos, uno más que Ceará y Fortaleza, que, por el momento, permanecen a salvo.
En descenso directo están Vitória con 42 y, complicadísimo, Inter de Porto Alegre con 41 puntos. Los rojos perdieron 3-0 con San Pablo; Sergio Rochet volvió al arco pero no fue solución.
En la última fecha, que va íntegra el domingo a las 16.00, Inter recibe a Bragantino, Vitória a San Pablo, Santos a Cruzeiro, Ceará a Palmeiras, mientras que Fortaleza es el único que será visitante, ante Botafogo.
El límite de ingreso a la Sudamericana está en 45 puntos, escalón en que están Vasco da Gama y Atlético Mineiro. Gremio y Corinthians, con 46, también deberán confirmar su lugar en la última fecha.