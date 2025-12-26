Hinchas de Vergara durante el partido contra Lavalleja, por las semifinales del Regional Este de la 19ª Copa Nacional de Selecciones, el 11 de febrero de 2023, en el Estadio Juan A. Lavalleja.

En su primera edición la jugarán Paso de los Toros, Vergara, Batlle, Santa Clara, Castillos y la norteña Baltasar Brum.

En paralelo a la Copa Nacional de Selecciones, la Organización del Fútbol del Interior (OFI) pondrá en marcha desde el 17 de enero un nuevo torneo que apunta a un objetivo tan simple como profundo: que nadie se quede sin jugar. Se trata de la Copa Desarrollo de Ligas OFI, una competencia pensada para selecciones mayores y juveniles que no lograron su clasificación a la Copa Nacional, pero que igualmente buscan competir, desarrollarse y sostener viva la llama del fútbol de selecciones en sus comunidades.

La iniciativa fue impulsada por el dirigente isabelino Fernando Langorta, quien viene sosteniendo una idea tan futbolera como territorial: llevar la actividad de selecciones a pueblos donde casi nunca llega, o llega muy poco. Todos quienes buscan desarrollarse, competir y crecer tienen derecho a disfrutar de la fiesta del fútbol, es la lógica que atraviesa el proyecto y que OFI decidió acompañar.

Langorta que este año asumió como consejero de OFI y que fue candidato por el Frente Amplio a la alcaldía de Paso de los Toros había impulsado la participación libre de las ligas que así lo quisieran en el campeonato, y esa idea después se modificó para hacer lugar de competencia a aquellas que no pudieran entrar en los 35 cupos de la Copa Nacional de Selecciones sin importar si habían participado en la eliminatoria previa o no.

El ejemplo más elocuente es el de Baltasar Brum, una de las ligas participantes, que vuelve a tener una selección compitiendo tras 20 años de ausencia. No es la única historia de retorno ni de resistencia silenciosa: el torneo reúne a ligas que, aun sin clasificación, eligieron no bajarse del mapa.

Condiciones claras y respaldo organizativo

La Copa Desarrollo de Ligas OFI tiene criterios precisos. La condición básica para participar es competir tanto en categoría mayores como juveniles, y que ambas delegaciones viajen en un mismo ómnibus, una decisión que apunta a optimizar recursos y reforzar la idea de proceso común. La seguridad corre por cuenta del organizador, mientras que OFI asume los costos de jueces y demás aspectos operativos.

El formato había sido pensado con un mínimo de cuatro y un máximo de 12 selecciones. Finalmente, se inscribieron seis, todas provenientes de regiones distintas del país, lo que refuerza el carácter federal de la propuesta.

Hay participantes variados en su presente e historia deportiva está Paso de los Toros que históricamente ha participado en el campeonato del Interior desde la fundación de la Organización del Fútbol del Interior y que además tiene la singularidad de haber sido campeón en tres confederaciones distintas Norte, Noreste y Sur, e inclusive vicecampeón del Interior, pero que esta vez no pudo llegar a la Copa Nacional de Selecciones porque lo eliminó por quinta vez San Gregorio de Polanco, o Vergara que fue campeón del Este en 1999 y que en el último lustro ha tenido destaque en ese campeonato y hasta en la fase final de la Copa Nacional de Selecciones que esta temporada ante el anuncio de la nueva copa ni siquiera participó de la eliminatoria con Río Branco, hasta selecciones con muy poca historia de competición como la de Baltasar Brum, que sí se preparó y jugó media eliminatoria con Bella Unión pero para el partido de vuelta no se presentó la terna arbitral y ahí la selección verdolaga decidió renunciar a jugar el campeonato del Interior y se anotó en la nueva Copa Desarrollo.

Participantes y series

Las seis selecciones inscriptas son: Baltasar Brum (Litoral Norte), Paso de los Toros (Sur) ,José Batlle y Ordóñez - cuya liga comparte con su vecino tras las vías Nico Pérez, Cerro Chato con sus tres departamentos (Treinta y Tres Durazno y Florida), Vergara y Castillos (Este).

Fueron divididas en dos series: Serie A: José Batlle y Ordóñez Castillos Vergara

Serie B: Baltasar Brum Paso de los Toros Cerro Chato

La disputa de las series comenzará el sábado 17 de enero y se jugará exclusivamente los sábados, extendiéndose hasta el 21 de febrero. La segunda fase será en semifinales en partidos de ida y vuelta jugando primero de la serie A contra el segundo de la B , y el primero de la serie B lo hará ante el segundo de la A. Los partidos en general - se juega con los juveniles sub 18 de preliminar de la absoluta no podrán comenzar antes de las 16.00 y no más allá de las 22.00

Calendario

Serie A (17/1): Batlle y Ordóñez – Vergara | Libre: Castillos

(24/1): Castillos – Batlle y Ordóñez | Libre: Vergara

(31/1): Vergara – Castillos | Libre: Batlle y Ordóñez

(7/2): Vergara – Batlle y Ordóñez | Libre: Castillos

(14/2): Batlle y Ordóñez – Castillos | Libre: Vergara

(21/2): Castillos – Vergara | Libre: Batlle y Ordóñez

Serie B (17/1): Baltasar Brum – Cerro Chato | Libre: Paso de los Toros

(24/1): Paso de los Toros – Cerro Chato | Libre: Baltasar Brum

(31/1): Baltasar Brum – Paso de los Toros | Libre: Cerro Chato

(7/2): Baltasar Brum – Cerro Chato | Libre: Paso de los Toros

(14/2): Cerro Chato – Paso de los Toros | Libre: Baltasar Brum

(21/2): Paso de los Toros – Baltasar Brum | Libre: Cerro Chato

Las semifinales serán entre el 28 de febrero y el 7 de marzo, y las dos finales se programarán para 14 y 21 de marzo de manera que el otoño comenzará con un nuevo campeón del más novel campeonato de OFI. La Copa Desarrollo de Ligas OFI no nace para competir con nadie, sino para sumar. Para que el fútbol de selecciones no sea un privilegio de pocos ni una postal esporádica, sino una experiencia posible también en esos pueblos donde el ómnibus tarda más, pero la ilusión llega siempre a tiempo.