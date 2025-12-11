El equipo argentino se impuso 88-71 en un partido que dominó de principio a fin; el rojiverde volverá a jugar el viernes frente a Minas Tenis.

Comenzó la Basketball Champions League Americas (BCLA) para los equipos uruguayos. En Paysandú, Aguada perdió ante Boca Juniors 88-71 en el primer partido del grupo B.

Fue un triunfo categórico de los argentinos, que evidenciaron las diferencias en el juego a través de los conceptos y el funcionamiento colectivo. El xeneize lastimó a través del pick and roll, atacando a Miguel Simón, que tuvo muchos problemas para contener. A eso se sumó el buen porcentaje de triples, con Santiago Scala liderando ese rubro con 4/6.

Aguada estuvo lejos del potencial esperado por la clase de jugadores que tiene en su plantel. David Cubillán recién se incorporó, Donald Sims conoce el club y a sus compañeros, pero fue evidente su falta de rodaje tras no jugar en el último mes y medio, y Earl Clark estuvo lejos de lo que puede dar. La baja de Santiago Vidal en la base resultó clave para un equipo que no logró ser competitivo, más allá de la lucha para tratar de salir siempre de la adversidad.

El ex Nacional Michael Smith fue el goleador de Boca con 18 unidades, bien secundado por Scala, que aportó 14, y Franco Giorgetti –ex Goes y Nacional–, que colaboró con 11. En el rojiverde, el de mejor rendimiento fue Federico Pereiras, que convirtió 15 puntos, aunque Clark fue el máximo anotador con 18.

¿Cómo sigue?

Esta noche, a las 21.40, Minas Tenis, de Brasil, enfrentará a Boca Juniors. El viernes se cerrará el primer triangular con Aguada chocando ante el elenco brasileño. Todo irá en el estadio 8 de Junio de la ciudad de Paysandú.

Vale recordar que el grupo B tendrá dos instancias similares entre los mismos equipos, en enero en Buenos Aires y en febrero en Belo Horizonte. Los dos que sumen más puntos al término de los seis partidos clasifican a cuartos de final del torneo continental más importante de básquetbol, el que se asemeja a la Copa Libertadores de fútbol.

El otro equipo uruguayo en la competencia es Nacional, que debutará el sábado a las 21.10 ante Flamengo, y el lunes a la misma hora chocará ante Obras Sanitarias. El domingo se enfrentarán brasileños y argentinos, todo será en la capital sanducera.