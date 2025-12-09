Final de la Liga Uruguaya de Basquetbol en el Antel Arena (archivo, mayo de 2025).

Ambos equipos sumaron refuerzos para el principal torneo continental.

El domingo terminó la Liga Sudamericana de Básquetbol con Defensor Sporting en el podio tras conseguir la medalla de bronce. Este miércoles iniciará la Basketball Champions League Americas (BCLA), la Copa Libertadores del básquetbol, donde compiten los mejores equipos del continente.

Nacional y Aguada accedieron al consagrarse campeón y vice, respectivamente, en la última temporada de la Liga Uruguaya. Ambos comenzarán jugando esta semana en Paysandú, donde oficiarán de locatarios.

La BCLA tiene cuatro grupos de tres participantes. Cada integrante juega dos partidos de local; en total son seis enfrentamientos, tres contra cada rival. Al término de la fase regular, los dos mejores clasifican a cuartos de final.

Nacional está en el grupo B, con Flamengo, de Brasil, y Obras Sanitarias, de Argentina. El primer triangular será en Paysandú esta semana, el segundo va a mediados de enero en Río de Janeiro y el tercero en Buenos Aires en febrero. El locatario siempre tiene un día libre entre los dos juegos para tener más descanso.

El tricolor debutará el sábado a las 21.10 ante Flamengo y el lunes a la misma hora chocará ante Obras Sanitarias. El domingo, se enfrentarán brasileños y argentinos, todo en el estadio 8 de Junio.

Aguada está en el grupo C y la dinámica es la misma. Comenzará el miércoles a las 21.40 frente a Boca Juniors, de Argentina, y el viernes va con Minas Tenis, de Brasil, a la misma hora, todo en Paysandú. El rojiverde jugará a mediados de enero en Buenos Aires y en febrero viajará a Belo Horizonte.

El grupo A lo componen Paisas, Caimanes, ambos de Colombia, y Astros de Jalisco, de México. En el grupo D están Universidad de Concepción, de Chile, Instituto de Córdoba, de Argentina, y Sesi Franca, de Brasil.

Con refuerzos

Tanto Aguada como Nacional incorporaron jugadores para el torneo internacional. En la BCLA se puede contar con cinco extranjeros, a diferencia de la Liga Uruguaya, donde el máximo es de tres.

El tricolor tiene a James Feldaine, Connor Zinaich y Ernesto Oglivie como titulares en el torneo doméstico, pero además cuenta fijo con el panameño Ezequiel Bell, que fue cubriendo vacantes y jugó toda la temporada hasta el último paro de actividad por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2027. Para el certamen continental se suma el colombiano Álvaro Peña, que pertenece a Welcome, pero saldrá a préstamo por este fin de semana.

En el plantel que dirige Álvaro Ponce, además de los cinco extranjeros, estarán Luciano Parodi, Agustín Méndez, Marcos Cabot, Patricio Prieto, Bernardo Barrera, Gianfranco Espíndola y Pablo Gómez.

Aguada, en tanto, tiene dos bajas importantes: Joaquín Osimani, que fue operado de su rodilla, y Santiago Vidal, que sufrió una fractura en un dedo de su mano en el clásico ante Goes. Para suplir las bajas, sumó al base venezolano David Cubillán, de enorme experiencia internacional, y al alero Agustín da Costa, quien jugó la última Liga de Ascenso en Montevideo con buen suceso.

Además, se dará el esperado debut de Donald Sims, viejo conocido que todavía no jugó esta temporada con el rojiverde. Genera una enorme expectativa verlo compartir cancha con Earl Clark. El pívot dominicano Miguel Simón completa la nómina de extranjeros.

A los jugadores ya mencionados se sumarán Juan Santiso, Federico Pereiras, Agustín Zuvich, Joaquín Rodríguez, Agustín Gentile, Manuel Fernández y Tomás Barragán.

¿Cómo llegan?

Nacional viene de recibir un golpe duro al perder el clásico con Peñarol; de los tres encuentros que perdió en la temporada, dos fueron frente al carbonero y el otro contra Malvín, de visitante. De todas formas, está tercero en la Liga Uruguaya, llega con plantel completo, una identidad de juego marcada y buenas opciones de avanzar en la fase de grupos.

Obras está tercero en la liga argentina. El base Pedro Barral y los históricos Marcos Mata y Marcos Delia son algunas de las figuras del tachero.

Flamengo es uno de los líderes de la liga brasileña, ganó 12 y perdió 2. El ex Peñarol y Urunday Universitario Shaquille Jhonson, Gui Deodato y Alex Negrete son algunas de sus tantas figuras.

Aguada no está transitando un buen pasar en la Liga Uruguaya; su registro en cancha es 6 victorias y 4 derrotas, pero fue sancionado con quita de cuatro puntos. Las lesiones, la demora en la llegada de Sims y las idas y vueltas con Clark no permitieron que el equipo se afianzara; la calidad de su plantilla es innegable y a eso se aferra para ir en busca de la clasificación.

Minas Tenis es líder en Brasil junto a Flamengo; además de un montón de figuras donde destaca Danilo Fuzaro, está el uruguayo Lucas Rodríguez, joven base de 18 años, formado en Trouville, que pese a su corta edad ya está en el radar de la selección. Se fue muy chico al club brasileño y ya se ganó un lugar en el primer equipo.

Boca es el actual campeón de Argentina, pero en la presente temporada marcha quinto con 10 victorias y 5 derrotas. Mantuvo la base del plantel con Santiago Scala, Sebastián Vega, Franco Giorgetti y Martín Cuello; sumó a Michael Smith, campeón con Nacional.