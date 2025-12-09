Peñarol y Nacional, el 8 de diciembre, durante la segunda rueda de la fase regular de la Liga Uruguaya de Básquetbol, en el Palacio Peñarol.

El carbonero venció 82-69 a Nacional y se quedó con el segundo clásico del año; hoy habrá tres encuentros.

Peñarol y Nacional abrieron la segunda rueda de la fase regular de la Liga Uruguaya de Básquetbol. El carbonero, que había debutado con triunfo en el Polideportivo del Parque Central, volvió a ganar el clásico, esta vez fue 82-69 en el Palacio.

Entre el cierre del primer cuarto y el inicio del segundo, el elenco de Leandro García Morales tomó el mando y llegó a tener 16 puntos de ventaja, con interesantes pasajes de Nicola Pomoli y Santiago Véscovi.

Leandro García Morales, entrenador de Peñarol. Foto: Rodrigo Viera Amaral

Nacional lo trajo, elevando la intensidad defensiva y corriendo la cancha. Connor Zinaich fue clave y aparecieron triples importantes de James Feldaine y Patricio Prieto. Cuando parecía que el desenlace podía ser de paridad, hubo una lluvia de bombas para el carbonero; la primera la puso Federico Bavosi cuando el marcador estaba igualado, después llegaron tres casi consecutivas de Emiliano Serres –figura en el último cuarto– y una importante del pibe Nicolás Lema. El tricolor se quedó sin argumentos, a excepción de Zinaich, y nunca pudo volver a ponerse en partido.

Ernesto Oglivie, de Nacional, y Andrés Ibarguen, de Peñarol. Foto: Rodrigo Viera Amaral

Véscovi con 17 puntos, Pomoli con 15, Serres con 12 y Skyler Hogan con 11 lideraron la ofensiva del carbonero. Zinaich con 19 unidades fue el goleador de la noche. Uno de los grandes diferenciales del encuentro fueron los puntos desde el banco de suplentes; Leandro García Morales tuvo mejores respuestas de sus relevos, que dominaron ese apartado 25-7, una diferencia mayor a la del score final.

La semana de la LUB continuará esta noche con tres encuentros. A las 20.15, Welcome recibirá a Urunday Universitario; los del Parque Rodó buscarán su primer triunfo en el torneo, mientras que la visita llega con el objetivo de seguir sumando para tener una buena recta final que le permita ingresar entre los seis de arriba. Es favorito el estudioso.

A la misma hora, en el gimnasio de la calle Galicia, Cordón irá con Malvín, que viene entonado de ganarle el clásico a Unión Atlética. El albiceleste no tiene margen: debe empezar a sumar cuanto antes.

A las 21.15, cierrarán el día Unión Atlética y el líder, Hebraica y Macabi, que está en un gran momento basquetbolístico, pese a la baja de Gastón Semiglia, que deberá ser intervenido de una lesión en su rodilla.

Emiliano Serres, de Peñarol, y Marcos Cabot, de Nacional. Foto: Rodrigo Viera Amaral

.