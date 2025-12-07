Malvín superó a Unión Atlética, mientras que el lunes comenzará la segunda ronda con la revancha entre Peñarol y Nacional.

Se terminó la primera ronda de la Liga Uruguaya de Básquetbol, con la excepción de los dos partidos que tiene pendientes Defensor Sporting –ante Welcome y Aguada– por la participación en Liga Sudamericana.

En la fecha que se disputó entre miércoles y viernes se destacó el triunfo clásico de Malvín sobre Unión Atlética, que volvieron a enfrentarse luego de nueve años. El playero se impuso 78-72 en un encuentro que dominó de principio a fin con el destaque para Jesús Cruz, que anotó 25 puntos y fue clave en el cierre; además hubo un triple fundamental de Remy Abell que liquidó el encuentro. El equipo de Pablo López cerró una gran primera rueda con ocho triunfos y tres derrotas.

Hebraica y Macabi se mantiene en la cima de la tabla, ya que superó con comodidad a Goes 106-63 en el gimnasio de Larre Borges. El elenco de Leonardo Zylbersztein es la gran sorpresa del certamen hasta el momento. Arnold Louis la rompió toda, con 30 puntos y 15 rebotes.

Nacional y Peñarol aprontaron el clásico con triunfos cómodos frente a Cordón y Urunday Universitario, respectivamente. Son los dos que perdieron menos en el torneo, pero están abajo del macabeo por la quita de puntos que arrastran de la temporada anterior. En el bolso volvió el panameño Ernesto Oglivie, tras su lesión en el tendón de Aquiles, mientras que en el carbonero debutó con buen suceso el panameño Eric Romero.

Biguá superó 98-86 a Welcome, que todavía no sumó triunfos en cancha. El elenco de Villa Biarritz viene realizando una campaña irregular, por abajo de lo esperado por la calidad de jugadores con las que cuenta en su plantel.

El grito del silencio

Peñarol y Nacional abrirán la segunda rueda el lunes a las 21.15 en el Palacio, en un partido que no tendrá público por la sanción que arrastra el carbonero. Leandro García Morales tendrá a todo su plantel a la orden, incluido Emiliano Serres, que tuvo participación ante Urunday tras un esguince grande de tobillo que lo dejó casi un mes afuera. Álvaro Ponce espera por Marcos Cabot, que está en duda para ser de la partida.

En la primera rueda el aurinegro ganó de visitante, pero ahora el tricolor llega más entero a este encuentro, con su tridente ideal de extranjeros y tanto Luciano Parodi como Patricio Prieto en buena condición física. Es un partido de pronóstico reservado.

La semana continuará el martes, con tres encuentros. A las 20.15, Welcome recibe a Urunday Universitario y Cordón a Malvín en partidos de favoritismo marcado para los visitantes. A las 21.15, en tanto, Unión Atlética espera por la visita del líder, Hebraica y Macabi, que está en gran momento.

El jueves, Biguá va con Goes mientras que el viernes Unión Atlética recibirá a Cordón y Defensor Sporting sacará uno de los asteriscos de partidos pendientes enfrentándose a Welcome.

Aguada y Nacional comenzarán su participación en la Basketball Champions League Américas; ambos equipos oficiarán de locatarios en Paysandú. En la liga doméstica se postergarán varios partidos.

Tabla de posiciones

PG PP PTS Hebraica 8 3 19 Peñarol* 9 2 18 Nacional* 9 2 18 Malvín* 8 3 17 Urunday 6 5 17 Biguá 6 5 17 Defensor Sp. 5 4 14 Goes 3 8 14 U. Atlética 3 8 14 Aguada** 6 4 12 Cordón* 2 9 11 Welcome 0 10 10

* Quita de dos puntos. **Quita de cuatro puntos.