El fusionado venció 98-63 a Olimpia Kings, de Paraguay, y ganó la medalla de bronce; Ferro Carril Oeste, de Argentina, fue el campeón.

Tras el traspié en semifinales, Defensor Sporting jugó el partido que algunos no quieren jugar, pero, en el caso del equipo uruguayo, sirvió para conseguir un valorable tercer puesto en la Liga Sudamericana de Básquetbol. Nunca es despreciable subir al podio continental y el fusionado lo logró al vencer con comodidad por 98-63 a Olimpia Kings, el elenco paraguayo que, pese a ser locatario del Final Four, no pudo salir del último lugar de esta fase.

El fusionado marcó la cancha en el segundo cuarto, tras un período inicial que había sido igualado con leve superioridad para los dueños de casa. En el chico de quiebre, el elenco dirigido por Gonzalo Brea anotó 31 puntos, con un superlativo pasaje anotador de Elijah Weaver y buenos aportes de Dion Wright y Michael Carrera.

En el complemento, nunca hubo riesgo de derrota para los uruguayos que, con buen ritmo ofensivo, llevaron el trámite sin complicaciones, con varios jugadores que estuvieron con la mano caliente en un equipo que estuvo cerca del 44% en tiros de tres puntos, un gran número. En ese apartado, destacó Weaver con 4/6 y Theo Metzger con 4/7.

Sporting marcó una gran superioridad en dos estadísticas clave del juego: la toma de rebotes, destacando el 40-26 en aro propio, y las asistencias, donde duplicó a su rival por 26-13.

Weaver anotó 22 puntos; Metzger, 20; Carrera, 14; Facundo Terra, 13 y Mateo Bianchi, 10; fue el quinteto que llegó al doble dígito anotador. Charles Hinkle, ex Biguá y Nacional, fue el goleador de los paraguayos con 13 unidades.

Campeón invicto

Ferro Carril Oeste de Argentina se coronó campeón al vencer en la final por 85-68 a Regatas Corrientes, también argentino. El verde completó el torneo con ocho encuentros sin derrotas, una locura. Además, es líder en la liga de su país, en un inicio de temporada absolutamente soñado, con el valor agregado de que no cuenta con jugadores extranjeros en su plantilla.

Eduardo Vasirani, ex Cordón, jugó un partidazo en la noche señalada, con 19 puntos y 7 rebotes, siendo la gran figura de la final.