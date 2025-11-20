Pese a las adversidades el rojiverde se impuso 93-76 en el Palacio Peñarol.

Aguada sigue esperando a Donald Sims, tuvo la baja de Joaquín Osimani y, en el transcurso del partido, Santiago Vidal se fracturó un dedo de la mano. Además, Earl Clark aceptó una oferta del exterior y dejará el equipo, lo convencieron para que se fuera después del clásico. Con todas esas adversidades, el rojiverde afrontó el encuentro frente a Goes, que sufrió la baja de Jahvari Josiah por un esguince en el hombro.

Tras un primer cuarto de superioridad del misionero, donde a los de Germán Cortizas les costó establecerse defensivamente, recibiendo 31 puntos, el aguatero mejoró y revirtió la situación con un lapidario parcial de 28-14 en el segundo chico. Además del bestial ritmo anotador de Earl Clark, hubo un buen ingreso de Joaquín Rodríguez, que se sumó a lo bueno realizado por Agustín Zuvich y Juan Santiso.

Goes reaccionó en el tercero con un parcial de 11-0 con Xavier Cousté como anotador, se llegó a poner a tres, pero falló tiros claves. Clark siguió siendo un problema sin solución y Rodríguez tuvo un cierre enorme. Por más que el elenco que dirige Nicolás Díaz la peleó, quedó trancado ofensivamente en la recta final y Aguada lo controló con libres para llevarse el encuentro sin mayores inconvenientes.

Clark, con 32 puntos, fue la figura, Zuvich aportó 19 unidades y Rodríguez 15; en el perdedor, Cousté convirtió 20 tantos.

El inicio de la fecha

Antes del clásico, hubo dos encuentros por la décima fecha de la Liga Uruguaya. De visitante, Peñarol venció a Biguá 86-69 en Villa Biarritz. Tras un primer tiempo igualado, el carbonero mejoró defensivamente, permitiendo solamente 29 puntos en el complemento.

El colombiano Andrés Ibargüen convirtió 21 puntos, mientras que Santiago Véscovi y Nicola Pomoli aportaron 20 cada uno. En el aurinegro fueron bajas Emiliano Serres y Greg Whittington.

El martes, Hebraica y Macabi se mantuvo en lo más alto de la tabla al vencer de visitante a Malvín 61-52 en un trámite donde predominaron las defensas. El playero anotó por última vez faltando 5.51 para terminar el encuentro.

Andre Nation con 15 puntos y Federico Haller con 13 fueron las figuras del ganador. No jugaron Lucas Viatri y Gastón Semiglia, la baja del zurdo preocupa, se le realizarán estudios en su rodilla para saber la entidad de la lesión, se teme que necesite de una operación.

El último día de la semana

El jueves se cerrará la semana de la Liga Uruguaya, que parará su actividad por la participación de la selección uruguaya en las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2027.

A las 20.15, Nacional recibe a Unión Atlética en el Polideportivo del Gran Parque Central en el partido que, a priori, es el más desparejo de la noche. Urunday Universitario va con Cordón en el Prado en un juego donde el locatario podrá seguir escapando de la parte baja. A las 21.15 Peñarol recibe a Defensor Sporting, partido que quedó pendiente de la novena fecha por la participación del fusionado en la Liga Sudamericana.

Tabla de posiciones

PG PP PTS Hebraica 7 3 17 Malvín* 7 3 15 Peñarol* 7 2 14 Nacional* 7 2 14 Aguada* 6 4 14 Defensor Sp. 5 3 13 Urunday 4 5 13 Biguá 4 5 13 Goes 3 7 13 U. Atlética 3 6 12 Cordón 2 6 10 Welcome 0 9 8

* Quita de dos puntos.