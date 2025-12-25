No hubo sorpresas y apenas se registró un empate; Cabo Verde, rival de Uruguay en el Mundial, no clasificó a la competencia continental.

Desde el 21 de diciembre y hasta el 18 de enero, se está disputando la Copa Africana de Naciones, que se está desarrollando en Marruecos, país que será uno de los anfitriones del Mundial 2030.

Son seis grupos de cuatro selecciones, los dos mejores de cada zona avanzan a octavos de final junto con los cuatro mejores terceros. El formato es idéntico al que se usó en los campeonatos del mundo de 24 participantes, que tuvo su última edición en Estados Unidos 1994.

En la primera fecha no hubo sorpresas. En el grupo A se registró el único empate de la competencia: 1-1 entre Malí y Zambia. En esa misma zona, Marruecos doblegó 2-0 a Comoras.

En el B, se repitió el 2-1 de Sudáfrica a Zimbabue y de Egipto a Angola; en el grupo C, Túnez derrotó 3-1 a Uganda y Nigeria 2-1 a Tanzania; en el D, Senegal goleó 3-0 a Botsuana y Congo le ganó 1-0 a Benín; en el E, Argelia superó 3-0 a Sudán y Burkina Faso 2-1 a Guinea Ecuatorial; mientras que en el F, Camerún y Costa de Marfil ganaron 1-0 ante Gabón y Mozambique, respectivamente.

Entre viernes y domingo se disputará la segunda fecha, que ofrece algunos partidos interesantes. El viernes a las 12.00 chocarán Egipto y Sudáfrica, el sábado a las 17.00 Nigeria va con Túnez y el domingo, también a las 17.00, Camerún se enfrenta a Costa de Marfil. Los partidos se pueden ver de forma gratuita en Uruguay por Claro Sports.

¿Por qué no juega Cabo Verde?

Uno de los grandes atractivos de la Copa Africana, por estas latitudes, pudo ser la participación de Cabo Verde, rival de Uruguay en el grupo H del Mundial 2026, pero la selección que enfrentará a la celeste no clasificó al torneo.

Como en África hay muchos países, se juega una fase clasificatoria a la copa. Cabo Verde salió último con cuatro puntos en el grupo que también integraban Egipto, Botsuana –clasificados– y Mauritania. Los caboverdianos consiguieron todas sus unidades jugando de local: triunfo 2-0 frente a Mauritania y empate 1-1 con Egipto.