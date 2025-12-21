Felipe Longo al final del partido entre Vasco da Gama y Corinthians en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, Brasil, el 21 de diciembre.

Corinthians se coronó campeón de la Copa de Brasil, último torneo del año en el fútbol brasileño. El equipo de San Pablo venció 2-1 de visitante a Vasco da Gama y se consagró luego del empate 0-0 en la ida.

A los 18 minutos, Yuri Alberto abrió la cuenta para Corinthians, pero en el cierre del primer tiempo lo igualó Nuno Moreira para los dueños de casa. Cuando el trámite iba rumbo a la prórroga, apareció el neerlandés Memphis Depay, la gran figura por la que apostó el campeón. La particularidad marca que los dos remates al arco del ganador fueron gol.

En Vasco da Gama fue titular José Luis Rodríguez, el Pumita, que en la recta final de la temporada se ganó un lugar dentro de la oncena titular en el lateral izquierdo, pese a ser diestro. Era una posición que alguna vez había ocupado, pero nunca por un tiempo prolongado. Fue sustituido a los 88 minutos con su equipo yendo a buscar el empate.

Corinthians, además del título, sumó 23 millones de dólares a sus arcas. La Copa de Brasil es una de las competencias que más dinero brinda en el continente. También logró la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Vasco da Gama jugará la Copa Sudamericana, a la que también accedió Vitoria por el lugar vacante que dejó el campeón.

Los máximos campeones

La Copa de Brasil se juega desde 1989. Cruzeiro con seis títulos es el equipo que más veces la ganó, pese a que lleva siete años sin conseguir el trofeo. Con cinco copas están Flamengo y Gremio de Porto Alegre, Corinthians llegó a cuatro, escalón en el que también está Palmeiras, Atlético Mineiro tiene dos, mientras que Internacional, Atlético Paranaense, Fluminense, Vasco da Gama, Santos, San Pablo, Criciúma, Juventude, Santo André y Paulista tienen una cada uno.