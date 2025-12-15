Ambos equipos clasificaron tras ganar en la tanda de penales y definirán el sorteo que reparte 23 millones de dólares y un lugar en la próxima Copa Libertadores.

Se jugaron los partidos de vuelta en la Copa de Brasil. Vasco da Gama eliminó a Fluminense en Maracaná. El partido fue 1-0 para el Flu, que tuvo a Agustín Canobbio como titular y a Facundo Bernal ingresando en el complemento. José Luis Rodríguez sumó todo el encuentro como lateral izquierdo en el ganador.

Por el 2-1 que había conseguido Vasco da Gama en la ida, la serie se definió en la tanda de penales; tanto Canobbio como el Pumita Rodríguez patearon el quinto en sus equipos; el atacante surgido en Fénix falló, mientras que el lateral anotó el tanto que le dio la victoria a su equipo.

El rival será Corinthians, que sufrió mucho más de lo previsto para confirmar su clasificación. El equipo de San Pablo había ganado de visitante, pero Keny Arroyo anotó dos goles prácticamente consecutivos para que Cruzeiro tomara la delantera en la llave; el tanto de Bidu llevó a la definición por penales y ahí se desató la polémica.

Gabigol, que juega para Cruzeiro, entró a los 92 minutos con el objetivo de ser uno de los lanzadores en la tanda de penales. El delantero había posado en la semana con la camiseta de Corinthians, su rival de turno. Tuvo el quinto lanzamiento para darle el pasaje a la final a los azules, pero lo erró con un tiro muy débil y sencillo de tapar para el guardameta rival. Luego del partido y la eliminación de su equipo, se fue solo, sin el resto del plantel.

Mala noticia para San Pablo, alegría en Vitoria

A dos equipos que no tienen nada que ver en la definición les cambió el futuro el desenlace de los partidos de vuelta de la Copa de Brasil. San Pablo perdió su última chance de meterse en la fase previa de la Copa Libertadores para 2026; necesitaba que Cruzeiro o Fluminense se coronaran para liberar un cupo; los paulistas deberán conformarse con la Copa Sudamericana.

Justamente, en Sudamericana están Vasco da Gama y Corinthians, pero el campeón dará el salto a la Copa Libertadores, liberando un cupo en la Sudamericana que será tomado por Vitoria.

Además, el ganador de la Copa de Brasil se hará acreedor de 23 millones de dólares en sus arcas. Para trazar un paralelismo, Estudiantes de La Plata, que fue campeón de la liga en Argentina, apenas embolsó 500.000 dólares y Nacional se llevó un millón al ser campeón del fútbol uruguayo.