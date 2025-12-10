El Flamengo de Brasil volvió a festejar luego de consagrarse en la Copa Libertadores de América, esta vez fue en la Copa Intercontinental frente al Cruz Azul mexicano. El de Nuevo Berlín, figura máxima, convirtió los dos goles de su equipo. Palmeiras, segundo en la Copa, confirmó la continuidad de su entrenador.

El uruguayo llegó a 25 goles en 62 partidos y es gran figura en el multicampeón Flamengo, que derrotó 2-1 a Cruz Azul por la Copa Intercontinental y jugará ante el Pyramids de Egipto por un lugar en la final contra PSG. Dos goles del ex Defensor Sporting Giorgian de Arrascaeta le dieron la victoria al equipo brasileño en el estadio mundialista Ahmad bin Ali de Al Rayyan, al borde del desierto en Qatar. El partido correspondió a la segunda ronda de la Copa Intercontinental, que sustituye al viejo Mundial de Clubes, y el Fla avanzó así a la tercera etapa en busca de la final.

El partido estuvo plagado de uruguayos. Más allá de que todos los ojos se quedaron en la camiseta del número diez, también se destacó como casi siempre Guillermo Varela. El Bolita Nicolás de la Cruz ingresó a los 81 minutos. En la máquina cementera, Gabriel Toro Fernández e Ignacio Rivero estuvieron desde el inicio. Flamengo obviamente accedió tras ganar el máximo certamen continental y Cruz Azul lo hizo como ganador de la Concacaf. El entrenador argentino Nicolás Larcamón no pudo llevarse el título en la Leagues Cup, tampoco en el Apertura y ahora quedó fuera en la Intercontinental. EL título de la Concacaf que le permitió jugar la Intercontinental fue obtenido bajo la conducción del uruguayo Vicente Sánchez.

El primer gol fue un regalo de la defensa que aprovechó Giorgian. El argentino Gonzalo Piovi, cuando pisaban los 15 minutos de la primera parte, despejó extrañamente hacia dentro del área, donde el futbolista nacido en Nuevo Berlín no perdonó. Ni siquiera se la esperaba, pero supo qué hacer ante la salida desesperada del arquero Andrés Gudino. De esta manera se ponía en ventaja el vigente campeón de la Copa Libertadores de América.

Sin embargo, antes que terminara el primer tiempo los cruzados empataron el partido. También fue a partir de un error en la salida del equipo rubronegro. El colombiano Jorge Carrascal despejó a medias un balón hacia la puerta del área grande y Jorge Sánchez, que había soñado toda la vida con aquello, se llenó el botín con el útil y venció al arquero argentino Agustín Rossi. La pelota entró donde duermen las arañas.

El entretiempo prometía un partidazo para la segunda mitad, pero De Arrascaeta volvería a hacer de las suyas. Puede decirse incluso que el gol que definió el partido también tuvo su cuota de intervención de la defensa. El uruguayo quiso meter una pelota filtrada, pero rebotó en un defensa de Cruz Azul. Con total lucidez, definió por encima del arquero para marcar el destino del partido.

El Flamengo de los uruguayos multicampeones, ya que también se quedaron con el torneo doméstico, enfrentará el próximo sábado 13 de diciembre a las 14.00 al Pyramids de Egipto, campeón de África, por un lugar en la final de la Copa Intercontinental, que se jugará el próximo miércoles 17, en el mismo horario, nada más y nada menos que ante el Paris Saint-Germain, el ganador de la Champions League.

Palmeiras renovó a Abel Ferreira

El gran perdedor del año fue el Palmeiras de Abel Ferreira, que se quedó sin el pan y sin la torta al caer ante Flamengo en la final de la Copa Libertadores de América, con un tremendo cabezazo de Danilo. Sin embargo, Ferreira, el director técnico más campeón con el Verdão, renovó hasta diciembre de 2027. La de 2025 fue la primera temporada sin títulos para el entrenador portugués desde su llegada en 2020: fue derrotado en la final del Campeonato Paulista por Corinthians, eliminado de la Copa de Brasil y superado por Flamengo tanto en la final de la Copa Libertadores como en la disputa por el título del Campeonato Brasileño.

En su momento Ferreira suplantó al también histórico Vanderlei Luxemburgo, pero con el tiempo se convirtió en el entrenador más exitoso de la historia del club –distinción que comparte con Oswaldo Brandão, con diez títulos–. Con Ferreira en la línea punteada, el conjunto paulista consiguió dos Libertadores consecutivas en 2020 y 2021, dos Brasileirãos en 2022 y 2023, una Recopa Sudamericana, una Copa do Brasil, una Supercopa de Brasil y tres Paulistas. “A lo largo de estos cinco años aquí me fui identificando con los valores y los principios del club. Para mí Palmeiras es un estilo de vida y una forma de vivir”, afirmó el DT.

Leila Pereira, presidenta del club, señaló que “Abel no sólo es el técnico más victorioso en la historia de Palmeiras, sino también un profesional competente y dedicado, en el que tengo plena confianza. No hay nadie más preparado que él para desarrollar y concluir con éxito el trabajo de reformulación del elenco que iniciamos este año”.