Si pasan los filtros iniciales, Liverpool y Juventud se deberán cruzar para saber quién sigue en la Copa y quién va a la Sudamericana.

Tras el sorteo de Libertadores y Sudamericana, seis equipos uruguayos ya conocen su destino. Juventud de Las Piedras arranca como sabíamos en la primera fase e irá siempre definiendo como visitante si avanza. Liverpool juega en segunda fase con el Poderoso de la Montaña, Deportivo Independiente de Medellín, mientras que los cruces a un partido de Sudamericana para saber cuales son los dos clubes orientales que avanzan a los grupos del segundo torneo en importancia de la Confederación Sudamericana de Fútbol resultaron quedar entre Torque - Defensor Sporting, y Boston River - Racing Nacional y Peñarol esperarán los clasificados a la fase de grupos para conocer sus rivales.

El 18 de marzo se hará un nuevo sorteo para la conformación de las zonas, antes de la competencia que dará comienzo en abril. Tricolores y carboneros saben que serán cabezas de serie.

Juventud de Las Piedras debutará en la Copa Libertadores, en la primera fase, ante Universidad Católica, de Ecuador. Entre el 3 y el 5 de febrero el pedrense será locatario y una semana más tarde jugará en tierras ecuatorianas. En caso de avanzar, el rival será Guaraní, de Paraguay.

El equipo de la ciudad de Las Piedras, dirigido por el argentino Sebastián Méndez, deberá ganar tres cruces directos para llegar a la fase de grupos. En caso de que supere dos, tendrá el premio consuelo de llegar a la Copa Sudamericana.

Liverpool ingresará en la segunda fase, por lo que deberá ganar dos cruces para acceder a la fase de grupos. Si gana uno, también recalará en la Copa Sudamericana. El primer enfrentamiento será durísimo: chocará con Independiente Medellín, de Colombia. El primer encuentro de la serie será en Montevideo, y la revancha en suelo colombiano.

La Libertadores 2026 tendrá una duración de 296 días entre el 5 de febrero una de las fechas en las que los pedrenses pueden llegar a debutar en el más preciado torneo clubistico continental, y el día marcado para la final - tal vez el último partido del Centenario antes del inicio de su reforma para el o los partidos del Mundial del centenario en 2030- el 28 de noviembre de 2026.

Entre la primera semana de febrero y la última de noviembre del 2026 a excepción de junio y julio cuando se juega el Mundial se jugarán las ocho fases del torneo de clubes de Sudamérica:

Fase 1: Del 4 al 11 de febrero (ida y vuelta)

Fase 2: Del 18 al 25 de febrero (ida y vuelta)

Fase 3: Del 4 al 11 de marzo (ida y vuelta)

Fase de grupos: Del 8 de abril al 27 de mayo (cada club tendrá seis semanas de competición)

Octavos de final: Del 12 al 19 de agosto (ida y vuelta)

Cuartos de final: Del 9 al 16 de septiembre (ida y vuelta)

Semifinales: Del 14 al 21 de octubre (ida y vuelta)

Final: 28 de noviembre

Liverpool, Juventud de las Piedras, Argentinos Juniors , The Strongest, O´Higgins, Huachipato, Botafogo, Bahía, U. Católica de Ecuador, 2 de Mayo, Guaraní, Deportes Tolima, Independiente Medellín, Sporting Cristal, Alianza Lima, Deportivo Táchira y Carabobo son los clubes que empiezan en las dos primeras fases a los que hay que sumar uno boliviano aún no definido y un ecuatoriano que será Liga de Quito o Barcelona de Guayaquil .

Uno de los dos pasará a fase de grupos y quien termine como Ecuador 3 ingresará directamente a la segunda fase de la Libertadores y ya tiene como rival a la Asociación Atlética Argentinos Juniors. También resta ordenar a los lugares 3 y 4 de Bolivia.

En la fase de grupos ya están asegurados Nacional y Peñarol por Uruguay, Lanús, Platense, Estudiantes, Independiente Rivadavia, Rosario Central y Boca por Argentina, Always Ready y Bolívar por Bolivia, Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol y Fluminense por Brasil, Coquimbo Unido y U. Católica por Chile, Independiente Santa Fe por Colombia,Independiente del Valle y quien quede entre Liga de Quito y Barcelona por Ecuador, Cerro Porteño y Libertad por Paraguay, Universitario y Cusco por Perú, y Universidad Central y Deportivo La Guaira por Venezuela.

En las tres fases previas Juventud de Las Piedras por debutante absoluto en la Libertadores sabe que si avanza hasta el final para intentar llegar a los grupos definirá siempre de visitante. Eso le pasó por el nuevo orden a través del Ranking que no solo ordenará los cuatro bombos para el sorteo de la fase de grupos sino que también sirvió para estas llaves iniciales, para ver cómo se cruzaban y quienes definían como local. Liverpool también arrancará definiendo como visitante ante Independiente Medellín, pero si avanza terminará como local, o como neutro si el cruce es ante los paceños.

Cualquiera de los equipos que lleguen desde las fases iniciales al sorteo de los grupos, incluidos los uruguayos pasarán a integrar el bombo cuatro , que con Nacional y Peñarol como cabezas de grupo y apenas con la posible variante de la clasificación directa de Liga de Quito que podría mover todo, han quedado así para el sorteo del 18 de marzo:

Bombo 1: Flamengo; Palmeiras; Boca; Peñarol; Nacional (U); Liga de Quito o Libertad; Fluminense; Independiente del Valle.

Bombo 2: Libertad o Barcelona; Estudiantes; Lanús; Cerro Porteño; Corinthians o Universitario; Bolívar; Cruzeiro; Junior.

Bombo 3: Universitario o Vasco da Gama; Universidad de Chile; Independiente Santa Fe; Rosario Central; Always Ready; Coquimbo Unido; Deportivo La Guaira; Cusco.

Bombo 4: Universidad Central; Independiente Rivadavia; Platense; Mirassol; y los cuatro equipos que llegan desde las tres primeras fases.