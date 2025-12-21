Llegó en silencio tras su paso por Europa y terminó el año levantando dos trofeos en siete días con la mística de los grandes y el guante firme en los penales.

Luego de su llegada en condición de libre en junio de 2025, Fernando Muslera necesitó apenas un semestre para transformar su valía, dándole seguridad defensiva a Estudiantes de La Plata y dos copas más para las vitrinas de la institución.

Desde su debut, el exarquero de Wanderers, Nacional, Lazio y Galatasaray asumió la titularidad y la voz de mando. El propio jugador reconoció que, entre otras cosas, la mística del club fue lo que lo sedujo desde el primer día: “Para mí Estudiantes es sinónimo de mística e historia. Decir Estudiantes es decir Verón, Sabella, es la Copa Libertadores. Por eso estoy muy entusiasmado por sumarme”, declaró en el momento de su presentación.

El cierre de 2025 de Muslera fue de alta calidad. Su capacidad para aparecer en partidos complicados quedó demostrada en el clásico ante Gimnasia y en las llaves de eliminación directa. Sin embargo, su consagración absoluta llegó en dos encuentros: la final del Clausura ante Racing y el Trofeo de Campeones frente a Platense.

En la final del Clausura 2025 Muslera fue el sostén de Estudiantes durante los 120 minutos de juego ante un Racing que dominó tramos del partido. Sin embargo, su actuación se agigantó en la tanda de penales. Con una templanza que recordó sus mejores épocas en la selección uruguaya, Muslera atajó dos penales, y se podría decir que incluso forzó el error en un tercer tiro desviado, entregándole a Estudiantes el título luego de años de espera.

Tras la obtención de los títulos, el uruguayo destacó la mentalidad ganadora que encontró en el pincharata: “Este club es una locura. Estudiantes sabe de imposibles; en un momento nos daban por muertos y el equipo sacó los partidos adelante”, comentó tras la final del Clausura 2025, donde agregó que “es un equipo con mentalidad europea. Los valores de este club me llamaron mucho la atención desde el día uno”.

Con contrato vigente hasta diciembre de 2026, la dirigencia y el cuerpo técnico ven en Muslera un pilar para el próximo gran objetivo: volver a la élite continental. El golero no elude la responsabilidad y ya tiene la mira puesta en el plano internacional: “Estoy feliz de haber tomado la decisión de venir... el objetivo principal del pincha es y debe ser el de ser campeón de Sudamérica”, sentenció el arquero en diálogo con medios locales tras los festejos.

¿Y la selección uruguaya?

Tras su muy buen presente en Argentina, el arquero recibió preguntas sobre su vínculo con la selección uruguaya que dirige Marcelo Bielsa. Muslera, sin embargo, se mostró tan tajante como agradecido: “La selección es mi casa, pero hoy me toca disfrutarla como hincha y volcar toda mi experiencia aquí en Estudiantes”, confesó, cerrando la puerta a un regreso.