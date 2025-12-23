El exentrenador de Liverpool tendrá su primer desafío como director técnico principal en el exterior.

Joaquín Papa fue oficializado como entrenador de Independiente del Valle, de Ecuador, uno de los principales equipos del continente en cuanto a la formación y venta de jugadores a la élite del fútbol europeo.

El uruguayo, de 39 años, comenzó su carrera de director técnico en las formativas de Nacional. En 2023 tuvo la primera experiencia como entrenador de mayores en Rentistas, en la Segunda División Profesional, luego fue asistente de Paulo Pezzolano en Valladolid de España y, en octubre de 2024, recaló en Liverpool.

En el negriazul, donde dirigió 47 partidos, se coronó campeón del Apertura 2025 y disputó la definición del Campeonato Uruguayo, en la que perdió la semifinal con Peñarol en el estadio Centenario.

“Habemus Papa”, posteó Independiente del Valle en sus redes sociales, en una presentación vinculada a lo religioso, con humo blanco, tal como sucede en los anuncios papales. El nuevo equipo del uruguayo viene de consagrarse campeón del fútbol ecuatoriano, fue el segundo título de esta índole, ya lo había logrado en 2021. Además, la institución se coronó en la Copa de Ecuador en 2022 y en la Supercopa en 2023.

En el plano internacional, ganó la Copa Sudamericana en 2019 y 2022, también fue finalista de la Copa Libertadores en 2016 y consiguió la Recopa en 2023.

Formador por excelencia

Independiente del Valle es considerado uno de los mejores equipos de formación en América. Comenzó vendiendo a ligas de segundo orden en Europa y fue tan bueno el resultado que ahora ya negocia con los principales equipos de la élite europea.

Moisés Caicedo (Chelsea, Inglaterra), Piero Hincapié (Arsenal, Inglaterra), Willian Pacho (Paris Saint-Germain, Francia) y el juvenil de 18 años Kendry Páez, a quien ya compró Chelsea pero está a préstamo en Racing de Estrasburgo, son todos futbolistas formados en Independiente del Valle.

La nueva joya del fútbol ecuatoriano es Justin Lerma, de 17 años, que fue vendido a Borussia Dortmund antes de que debutara en la Primera División de su equipo.