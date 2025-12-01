Jorge Bava se consagró campeón del torneo Clausura en Paraguay; fue su segundo título del año, el anterior fue en Colombia con Independiente Santa Fe. Otro entrenador uruguayo cambia de equipo en México.

Cerro Porteño de Paraguay se coronó campeón del torneo Clausura luego de ganarle 2-0 al Atlético Tembetary en el estadio Defensores del Chaco por la última fecha del certamen. El Ciclón terminó un punto arriba de Guaraní, su principal perseguidor, a pesar de la victoria del aurinegro sobre Sportivo Luqueño 2-1 como local. El Cerro Porteño de Jorge Bava sólo acumuló dos derrotas (con Diego Martínez como entrenador) en 22 partidos con un total de 13 triunfos. Los otros grandes paraguayos, Olimpia y Libertad, quedaron con 20 puntos menos en la tabla respecto al campeón.

Jorge Bava dejó Independiente Santa Fe de Colombia el 25 de septiembre, tras el choque de ida de los cuartos de final de la Copa de Colombia 2025 ante Independiente Medellín, y luego de consagrarse campeón del fútbol colombiano con el equipo cardenal. Rápidamente asumió con el Cerro Porteño para sumar un nuevo título en su palmarés. De esta manera, además, selló su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Juan Iturbe a los 17’ y Jorge Morel a los 48’ anotaron para el equipo azulgrana. Jugó todo el partido Fabricio Domínguez, lateral derecho uruguayo de 27 años, llegó en julio de este año desde Sport Recife y disputó los 22 partidos del Clausura como titular indiscutido. Tiene pasado en Tigre, Racing, Defensa y Justicia, Argentinos Juniors, todos de Argentina, y Sport Recife, de Brasil.

Cerro Porteño no perdió ningún partido por el Clausura desde la llegada a la dirección técnica de Jorge Bava, quien suplantó al argentino, ex Boca Juniors, Diego Martínez. Fueron once partidos sin derrotas con siete triunfos y cuatro empates. El último título nacional de Cerro Porteño había sido el Clausura de 2021, bajo el mando del histórico Francisco Arce. Cerro Porteño accedió también de esta manera a la final de la Supercopa Paraguay 2025: enfrentará a General Caballero de Juan León Mallorquín, vencedor de la Copa Paraguay 2025, el sábado 6 de diciembre.

Bava llegó a su séptimo título como entrenador. Además de los galardones en Paraguay y Colombia, ganó en el inicio de su carrera como entrenador, tras despedirse del arco con la camiseta del negriazul, cinco títulos con Liverpool: el torneo Apertura y la Supercopa Uruguaya en 2022, el Intermedio, el Clausura y el Campeonato Uruguayo en 2023.

Martín Varini cambia de equipo en México

Martín Varini hizo una gran campaña en Juárez, donde dirigió 40 partidos, ganó 15, empató 11 y perdió 14. Estuvo 371 días en el cargo luego de llegar el 25 de noviembre del 2024. Ahora seguirá su carrera en Necaxa, que terminó decimotercero en el último torneo corto del fútbol mexicano.

Varini fue entrenador de Rentistas, de Defensor Sporting, de Athletico Paranaense, de Brasil, y de Juárez, de México.