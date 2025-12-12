El exentrenador de la selección uruguaya dejó el cargo luego de alcanzar el tricampeonato en 2025.

El entrenador uruguayo Jorge Fossati dejó su cargo al mando de Universitario de Deportes, uno de los más grandes del fútbol peruano. Fossati, quien también ha sabido dirigir a la selección peruana, llevó a Los Cremas a coronar en 2025 el tricampeonato nacional.

El club peruano confirmó la salida del laureado director técnico con un comunicado. Todo parecía encaminado a la renovación del exarquero para continuar en la tarea en 2026; incluso su representante Pablo Bentancourt viajó a Lima el jueves con el objetivo de finiquitar la continuidad. “Venimos con la mayor predisposición para sacar esto de manera positiva y que el profe pueda continuar. Que la gente esté tranquila. También hay que limar unas cositas y eso es parte del trabajo de las dos partes”, había manifestado a su llegada al aeropuerto.

Este viernes el club Universitario de Deportes publicó un comunicado informando la salida del entrenador, a quien le agradeció su “contribución en la obtención del tricampeonato”, antes de especular que “este cierre permitirá a ambas partes avanzar hacia sus respectivos objetivos deportivos”. Fossati dirigió la U desde 2023 y fue campeón de la Liga 1 peruana después de diez temporadas. Aquello lo llevó a ser el entrenador de la selección peruana suplantando a Juan Reynoso, quien no había logrado continuar el legado de Ricardo Gareca.

El proyecto con Fossati duró diez meses sin poder encaminarse ni lograr clasificar en la Copa América y fue sustituido este año por el exarquero argentino peruano Óscar Ibáñez, que tampoco logró clasificar al Mundial 2026 a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá. Ni siquiera alcanzó el repechaje, que disputará finalmente Bolivia.

Fossati, quien ha sabido dirigir además en las ligas de Argentina, Ecuador, Uruguay, por supuesto, Catar, Brasil, Arabia Saudita y Paraguay, volvió a Universitario en abril de 2025 y conquistó el tricampeonato.

En los últimos días, el club peruano, por iniciativa del técnico uruguayo, había iniciado tratativas para obtener la competencia del goleador del campeonato uruguayo Abel Hernández. Aunque primeramente fue Sporting Cristal, otro de los clubes más competitivos de Lima, donde jugó Martín Cauteruccio, Los Cremas fueron a la carga por el delantero que dejaría Liverpool en caso de una oferta cercana y tentadora, aunque también es cierto que Peñarol lo mira con ganas ante la salida de Maximiliano Silvera.

Bentancourt, también representante de La Joya, expresó en su momento que “es prioridad para Peñarol”, pero también expresó que estaba interesado Alianza Lima, el tercero de los grandes peruanos: “Tengo que hablar con Alianza Lima, pero si el profe [Fossati] lo quiere, puede ser para él también. Fue el goleador del fútbol uruguayo y mejor jugador, es muy difícil hacer 26 goles en Uruguay en un año”. Sin embargo, el rumbo del uruguayo hacia la U puede verse desviado por la salida del entrenador.