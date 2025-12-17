De la mano de dos coterráneos que fueron figuras -Mauro Silveira y Lucas Monzón-, Alfredo Arias guio al Junior de Barranquilla a consagrarse campeón del torneo Finalización del fútbol colombiano.

El entrenador uruguayo Alfredo Arias se consagró campeón del torneo Finalización del fútbol colombiano con el Junior de Barranquilla. Con sus compatriotas Lucas Monzón en la zaga y Mauro Silveira en el arco, se impusieron este martes a Deportes Tolima en la final de la vuelta 1-0 como visitantes, con gol de José Enamorado. De esta manera, alcanzaron un global de 4-0 gracias al doblete del mismo futbolista y el gol de Bryan Castrillón para el 3-0 en la final de ida.

El encuentro, disputado en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, en Tolima, tuvo el quiebre en el score apenas pasados los 15 minutos del primer tiempo. Enamorado, su nombre lo dice, fue la gran figura de la llave final que consagró al conjunto de Arias. Fue fundamental en la final de ida al convertir dos goles, y volvió a festejar de visita luego de la habilitación de Yimmi Chará y a pesar del esfuerzo del también uruguayo Christopher Fiermarín.

Antes de irse al primer tiempo fue expulsado el paraguayo Guillermo Paiva en Junior; sin embargo, con un jugador menos, el equipo de Arias sostuvo la ventaja en el segundo tiempo con solvencia. “El sentimiento es de agradecimiento”, señaló Arias en la conferencia de prensa tras la victoria. “El juego del fútbol es de los jugadores”, continuó, “son los merecedores, los que hacen este juego. Después habemos un montón de gente alrededor que a veces cobramos demasiada notoriedad. Junior es una gran institución, no nos falta nada, tiene una hinchada que si la ayudan a creer, si los formadores de opinión ayudan a creer, es la más fuerte de Colombia y lo demostró en la final, es la que te hace ganar partidos”, concluyó el entrenador.

La estrella número 11 del Tiburón de Barranquilla significó, además, la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, igual que Independiente Santa Fe, campeón del primer semestre con Jorge Bava como entrenador. De esta manera, Independiente Medellín y Tolima deberán jugar las fases previas de la Libertadores, y Atlético Nacional pasó a jugar la Copa Sudamericana junto a Millonarios, América de Cali y Bucaramanga.

Lucas Monzón, de gran rendimiento, es pretendido por el Peñarol de Diego Aguirre. Tras la consagración, recordó: “Lo dije desde un principio, vengo a aportar para salir campeón y acá estamos festejando eso”. El ex Racing, Danubio y Wanderers en nuestro país, quien se lesionó al inicio de su periplo en el equipo colombiano, expresó además que “hay que estar muy fuerte mentalmente cuando te toca una lesión. Recibí muchas críticas que me hicieron más fuerte, pero el tiempo de Dios es perfecto, por algo me puso en este momento acá”.

Mauro Silveira, el exarquero de Wanderers, quien conocía al entrenador de su pasaje por el equipo bohemio, fue figura en el Junior campeón. Junto con Monzón, con quien también fueron compañeros en Wanderers, donde el arquero desarrolló su carrera, cerraron la defensa barranquillera. “No saben la emoción que tengo”, dijo luego del partido, “es mi primer título en Primera División, la primera vez que salgo al extranjero, todo por primera vez”. El arquero suplantó en su momento al también uruguayo Santiago Mele, quien de alguna manera continuó el legado de Sebastián Viera, otro de los grandes porteros uruguayos del Junior.