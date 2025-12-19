Juventud de Las Piedras, que tendrá su debut histórico en la Copa Libertadores, arrancará en febrero la actividad internacional de clubes uruguayos antes del Apertura, con un cronograma que influye sobre las fechas de la Liga AUF Uruguaya 2026.

En la sede de la Conmebol en Paraguay se llevó a cabo el sorteo que definió los rivales de Juventud y de Liverpool en las fases preliminares de la Copa Libertadores 2026, y también los cruces entre los equipos uruguayos en la primera fase de la Copa Sudamericana 2026.

Pero además de alguna manera quedó resuelto el potencial calendario del campeonato Apertura y también –como consecuencia– del Intermedio, el torneo que seguirá en secuencia al Apertura y que se parará poco más de un mes a mitad de su disputa, en la cuarta fecha –justo antes de que empiece el Mundial el 11 de junio-, para continuar su disputa en el remate de las tres últimas fechas de los grupos sobre la segunda quincena de julio.

Juventud, tras la gran campaña en la última temporada en la que finalizó cuarto en la tabla anual, clasificó a la Copa Libertadores –por primera vez en su historia– como Uruguay 4, por lo que inicia su participación en la primera de las tres fases preliminares que tiene la copa, previas a la fase de grupos.

Esta primera instancia está fijada del 3 al 5 de febrero, en los días previos al inicio del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya, que será el fin de semana del 7 de febrero, como se definió también esta semana mediante votación en el Consejo de Liga de la AUF. La debatida confección del calendario local, complicada por el Mundial, que interrumpe la actividad por un mes y días entre junio y julio, queda así imposibilitada, desde el inicio, a fijar fechas entre semana, por la participación de los clubes en copas internacionales.

¿Juventud-Liverpool por un lugar en la fase de grupos de Copa Libertadores?

Juventud debutará entonces los primeros días de febrero, en una difícil llave ante Universidad Católica de Ecuador, un equipo fuerte que se ganó su clasificación por haber llegado a la final de la Copa Ecuador, donde se medirá este jueves ante Liga de Quito. El equipo pedrense jugará la ida de local y a la semana siguiente visitará el estadio Olímpico Atahualpa de Quito para definir su pasaje a la segunda fase preliminar.

Todo ello en medio del arranque del Apertura. Además, teniendo en cuenta que ante el Expreso Azul quiteño se jugará en la altura, ya es posible adelantar que Juventud comenzará el Uruguayo sin sus titulares en cancha. De avanzar a la segunda fase, los dirigidos por Sebastián Méndez enfrentarán a Guaraní de Paraguay.

Es en esta segunda instancia en la que Liverpool, clasificado como Uruguay 3, ingresa a la competencia; el negriazul jugará entre el 17 y el 19 de febrero el partido de ida, también como local, frente a un durísimo rival: Independiente Medellín, que terminó segundo en la tabla anual de la liga colombiana y también disputó la final de la Copa Colombia, donde cayó frente a su clásico rival, Atlético Nacional. Casi lo mismo con Liverpool con relación al Apertura: debutará internacionalmente en la temporada unos días después de la segunda fecha del Apertura.

En caso de que ambos equipos uruguayos pasen esta segunda fase, se enfrentarán entre sí en la tercera y última fase preliminar, que se jugará entre el 3 y el 5 de marzo (la ida) y entre el 10 y el 12 de marzo (la vuelta). Si se llegara a dar esa instancia, hay dos certezas: no podrán ir los dos clubes uruguayos a la fase de grupos de la Libertadores, pero, sin embargo, ambos extenderán su participación internacional por el primer semestre, dado que el perdedor de ese partido de tercera fase –en la que se podrían enfrentar liverpoolenses y pedrenses– accederá a la fase de grupos de la Sudamericana.

Una vez definidos los cuatro equipos que avanzan desde las fases previas, se hará el sorteo para la fase de grupos, el 18 de marzo. Nacional (Uruguay 1) y Peñarol (Uruguay 2) serán cabeza de serie por su ubicación en el ranking Conmebol. El inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores está fijado para el 7 de abril y se extenderá hasta fines de mayo. El sorteo para definir los cruces en octavos de final se llevará a cabo el 3 de junio, pero la actividad se retomará en agosto, ya después del Mundial.

El calendario de la Copa Sudamericana

La Copa Sudamericana tiene un cronograma más sencillo, con una sola fase previa, en la que se eliminan entre sí dos de los cuatro clasificados por todas las confederaciones que no son Argentina ni Brasil. Estos duelos se definen a partido único, sin alargue y con penales en caso de empate, y se jugarán entre el 3 y el 5 de marzo, la misma semana de los partidos de ida de la tercera fase preliminar de la Libertadores. Los partidos uruguayos de la primera fase de la Sudamericana se jugarán después de la cuarta fecha del Apertura.

El sorteo definió que Montevideo City Torque enfrentará a Defensor Sporting y Boston River a Racing. Los ciudadanos y el sastre tienen la ventaja de la localía, por haber salido sorteados primero. Tal vez ambos jueguen en el Centenario, pero para los primos montevideanos de Boston River que cada 15 días van a Florida no estaría nada mal que pudieran llevar su localía internacional al hermoso Campeones Olímpicos de Florida.

Los dos ganadores irán a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, que se jugará simultáneamente con la fase de grupos de la Libertadores, entre el 7 de abril y el 28 de mayo. La conformación de los grupos también se definirá en el sorteo del 18 de marzo.

La Copa Sudamericana tiene una instancia adicional, luego de la fase de grupos, que se jugará unos días después de la final del Mundial (que es el 19 de julio). En esta fase ingresan en el torneo los ocho terceros de cada grupo de la Copa Libertadores, que buscarán su pasaje a octavos de final en una llave eliminatoria contra los ocho segundos de cada grupo de la Sudamericana. Luego, el calendario vuelve a plegarse al de la Libertadores, con octavos de final en agosto, cuartos en setiembre y semifinales en octubre. La final de la Copa Libertadores 2026 se jugará el 28 de noviembre en el estadio Centenario; la de la Copa Sudamericana será una semana antes, en Barranquilla.