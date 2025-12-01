El partido es este martes en el Viera a las 18.00 y el equipo de Ariel Longo precisa sumar para pensar en Brasil 2027.

El último partido del año para la selección femenina uruguaya por la Liga de Naciones, las primeras eliminatorias sudamericanas para el Mundial, resultará absolutamente fundamental, aunque recién será el tercero de los partidos celestes en este camino por tratar de llegar a Brasil 2027. El tema es que en la tercera presentación del equipo de Ariel Longo, la segunda en Montevideo, el elenco oriental deberá sumar para que no se le disparen las dos principales candidatas a quedarse con los cupos directos: Colombia y Argentina.

El rival de turno en el Parque Viera a las 18.00 será Ecuador, que viene de empatar 0-0 ante Venezuela como local y tiene 4 puntos en sus tres partidos jugados. Arrancó con una goleada como visitante ante Bolivia 4-0, pero después no ha podido ganar: además de empatar con las venezolanas, en Quito perdió 2-1 con Colombia.

Uruguay está en la séptima colocación con apenas 1 punto, pero -sin ser contrafáctico- podríamos trasladar la idea de que si los partidos hubiesen terminado un minuto antes, Uruguay tendría 4 puntos, porque Argentina le empató en la hora en el Centenario y Paraguay le ganó en la última jugada del partido en La Huerta de Asunción.

Uruguay ha tenido un gran 2025, tal vez el más importante de la selección femenina mayor, ya que ha peleado el podio de la Copa América -en la que perdió por penales ante Argentina después de un empate de las albicelestes en la hora-. Sin embargo, en estos momentos algunas ausencias por lesiones le han quitado la posibilidad de mejores resultados, aunque también hay un poco de inexperiencia y carpeta para rematar mejor los partidos que parecía que no se podían perder ni empatar por ningún lado.

La palmirense Esperanza Pizarro, la joven y picante delantera portuaria que empezó a destacar de adolescente ya en el equipo de su ciudad, Palmirense, y que después fue la estrella uruguaya en el Mundial sub 17 que se jugó en el estadio Charrúa, no pudo estar el viernes en Asunción. Tampoco estará en el Prado montevideano en el Parque Viera porque la delantera, que hoy defiende al Deportivo La Coruña femenino, el Dépor Abanca, ha sido diagnosticada con una lesión muscular en el recto femoral, según publicó este lunes el portal web del elenco gallego.

No estarán la experimentada mediocampista del Dux Logroño de España Ximena Velazco, por un problema de rodilla, ni la duraznense Karol Bermúdez, campeona paulista con Bragantino, también a causa de una lesión.

No obstante, estará todo el equipo, liderado por la capitana Pamela González, con su fútbol de calidad desde el eje central, la línea final con el sello de una defensa absolutamente uruguaya, con el destaque inigualable de Laura Felipe por el lateral derecho, la golera Agustina Sánchez, un acierto absoluto en el arco, y las demoledoras delanteras Belén Aquino y Wendy Carballo. Se puede esperar mucho de ellas porque ellas mismas nos lo han demostrado en la cancha.

Sumar para soñar

La selección uruguaya, que busca llegar por primera vez a un Mundial de mayores por medio de esta competencia, que se cerrará con los últimos cinco partidos el año que viene, ha quedado lejos de Colombia, líder tras tres partidos jugados y 7 puntos, y Venezuela, también después de haber jugado tres veces con 5 puntos. Por ahora la tercera y cuarta colocación, las que llevan a quienes terminen en esa posición a los repechajes internacionales, tienen en el tercer escalón con 4 puntos a Argentina (después de dos partidos), Chile y Ecuador (que han sumado tres presentaciones). Por detrás de ellas, están Perú y Paraguay con 3 puntos y después Uruguay y Bolivia con 1 unidad.

El último antecedente entre uruguayas y ecuatorianas fue en el inicio de la Copa América de Ecuador y resultó en un empate 2-2 después de que las celestes tomaran una ventaja de 2-0.

El partido de este martes en el Viera tiene entradas a la venta a 190 pesos para la tribuna Obdulio Varela, por medio de AUF Tickets con entradas gratis para menores de 12 años, y se podrá ver en AUF TV, Directv y Dgo.

Se han incorporado a la lista Micaela Dominguez, que ya fue tenida en cuenta para integrar el plantel en Paraguay, y Micaela Fitipaldi, pero además es de esperarse que esta vez pueda estar entre las disponibles Valentina Morales. Aun así, es muy posible que el equipo del que disponga Longo sea exactamente idéntico al que apareció jugando contra Paraguay, es decir, con Agustina Sánchez, Laura Felipe, Yannel Correa, Stephanie Lacoste, Stephanie Tregartten, Alaides Paz, Pilar González, Pamela González, Juliana Viera, Wendy Carballo y Belén Aquino.