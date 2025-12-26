Semifinal de vuelta de la Confederación Sur entre Colonia Interior y Durazno Capital, el 22 de febrero, en el Complejo 5 de octubre de la ciudad de Rosario.

Con el máximo de 35 selecciones el Sur, Este Litoral y Litoral Norte comenzarán a jugar a mediados de enero.

En la segunda quincena de enero, 35 selecciones de todo el país (Florida, Casupá, Canelones, San Gregorio de Polanco, Durazno, Sarandí del Yí, Flores, San José, Liga de Ecilda Paullier, Colonia, Federación de Colonia,Río Branco, Liga Mayor de Maldonado, Treinta y Tres, Canelones del Este, Zona Oeste de Maldonado, Santa Clara, José Pedro Varela, Lavalleja, Cerro Largo, Rocha, Chuy, Río Negro, Soriano, Nueva Palmira, Young, Bella Unión Guichón Liga Agraria de Salto, Vichadero,Paysandú, Salto, Artigas Tacuarembó y Rivera) volverán a ponerse en marcha para disputar, como ocurre en algunos casos desde hace más de un siglo, el Campeonato del Interior.

Litoral, Litoral Norte, Sur y Este levantarán nuevamente el telón de los cuatro torneos confederales, que son a la vez primer escalón hacia la fase nacional y objetivo en sí mismos: ir por la gloria regional, ser el mejor entre los pares, escribir el nombre propio antes de pensar en el mapa completo del Uruguay. Los 35 cupos es el máximo posible dado que hay dos representaciones posibles de 17 departamentos y una de Flores que juega a sector único mientras que como se sabe Montevideo no participa de la competición.

De estreno

La edición 2026 tendrá además un valor histórico agregado: será el primer evento del fútbol uruguayo en emitirse bajo el nuevo esquema de derechos audiovisuales de la AUF, surgido de la licitación integral cerrada días atrás . Los campeonatos del interior, incluidos en el paquete de “otras competiciones del Lote 6 ”, inaugurarán una etapa distinta, con producción y emisión garantizadas, y con la señal llegando a pantallas locales, nacionales e internacionales.

Las primeras emisiones televisivas del nuevo negocio del fútbol uruguayo seguramente serán las de la Copa Nacional de Selecciones 2026, que tiene previsto arrancar el 17 de enero con partidos del campeonato del Sur, del Este, del Litoral y del Litoral Norte, negociadas como Lote 6 bajo la denominación de Derechos comerciales –otras competiciones–, y que, como ya se mencionó, fueron adquiridos por Telecom, que es dominado por el Grupo Clarín de Argentina.

Según el pliego inicial los Derechos comerciales de otras competencias incluyen: a) la transmisión audiovisual local e internacional de los formatos de contenidos de: partidos en vivo, partidos en diferido, entrevistas, resúmenes largos y resúmenes cortos.

Para el fútbol amateur más representativo del país, no es un detalle técnico: es visibilidad, archivo y presente.

Torneo del Sur

El Sur vuelve a disputarse con tres series en la fase inicial, en un formato que combina cercanía geográfica y competitividad histórica. Clasifican a la segunda fase los mejores posicionados de cada grupo, donde se jugarán cruces eliminatorios hasta definir semifinales y final. las series quedaron conformadas así: Serie A: Florida, Casupá y Canelones. Serie B: San Gregorio de Polanco por Tacuarembó Interior, Durazno, Sarandí del Yí, y Flores. Serie C: San José, Ecilda Paullier, Colonia y Federación de Colonia.

Los clasificados avanzarán a cuartos de final, con cruces entre primeros y segundos de distintas series. A semifinales pasarán los tres ganadores de cuartos y el mejor ubicado entre los perdedores. Las finales se jugarán en partidos de ida y vuelta. Campeón y vicecampeón accederán a la fase nacional.

Torneo del Este

El Este mantiene su estructura tradicional, con fase de grupos y posterior definición por eliminación directa. La competencia combina selecciones con fuerte identidad local y largos antecedentes en el torneo. Los clasificados avanzan a semifinales y final, que consagra al campeón regional. Serie 1: Río Branco, Maldonado Capital, Treinta y Tres y Canelones del Este. Serie 2: Zona Oeste de Maldonado, Santa Clara, José Pedro Varela y Lavalleja Capital. Serie 3: Cerro Largo Capital, Rocha Capital y Chuy.

Clasificarán a la siguiente fase los tres primeros de las series de cuatro y los dos primeros de la serie de tres, con ajuste de puntaje promedio - para no perjudicar a los que hayan jugado menos partidos según reglamento. Para esa segunda fase se ordenan los ocho equipos del uno al ocho por mérito deportivo (para confeccionar la misma se le otorga a los dos clasificados de la serie de tres medio punto más por cada uno que obtenga para emparejarse con los clasificados de las series de cuatro) y se ordenan los cuartos de final con primeros contra octavo, segundo con séptimo, tercero con sexto y cuanto con quinto. Los ganadores de esas llaves juegan las semifinales y después viene la final. Los dos finalistas clasificarán a la fase general de la Copa Nacional de Selecciones.

Torneo del Litoral

El Litoral se organiza en series iniciales, con clasificación a una segunda fase que ordena el cuadro hacia semifinales y final. Es uno de los torneos más exigentes por densidad competitiva y antecedentes recientes.

La Serie A estará integrada por Young en representación de Río Negro Interior, Río Negro que es la selección de la Liga de Fútbol de Río Negro , Soriano representada por la Liga de Fútbol de Soriano y Nueva Palmira que aunque coloniense juega por Soriano Interior. La Serie B la conforman Bella Unión por Artigas Interior, Vichadero que será la novedad jugando por Rivera Interior, Guichón gran revelación de los últimos años representando a Paysandú Interior y la Liga Agraria de Salto Interior.

Los ganadores de las semifinales definirán el título del Litoral, y ambos finalistas clasificarán a la fase nacional.

Torneo del Litoral Norte

El Litoral Norte se juega con formato de grupos, seguido de instancias decisivas a partido de ida y vuelta. La región, extensa y diversa, vuelve a poner en juego su peso histórico en el campeonato.

Se jugará en una rueda todos contra todos, con cinco selecciones y una fecha libre por jornada. Finalizada la fase regular, los cuatro primeros clasificarán a las semifinales, que se disputarán con partidos de ida y vuelta, al igual que la final.

Participan Paysandú, Rivera, Artigas, Tacuarembó y Salto. El campeón y el vicecampeón del Litoral Norte obtendrán su lugar en la fase nacional del campeonato del Interior.