Los sobres con las mejores ofertas quedaron guardados pero todo indica que Directv se quedará con el cable y Tenfield con el streaming.

La licitación de los derechos de televisión va llegando a su final. La semana pasada se conocieron los finalistas de cada lote en el primer filtro para las 13 empresas que se habían presentado en primera instancia.

En estos días, los elegidos, tuvieron la oportunidad de mejorar sus propuestas. Tras una nueva evaluación por parte de los oficiales de cumplimiento y el escribano de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Jorge Franzini, los sobres que con la mejor oferta de cada uno de los seis lotes quedaron guardados y se darán a conocer el jueves, a las 10 de la mañana.

Además, se comunicarán los ganadores en la producción comercial y audiovisual. Vale recordar que Tenfield, por contrato vigente, tiene el derecho a igualar las mejores ofertas en todos los lotes y bloques a los que se haya presentado. Una vez que se presenten los ganadores, la empresa liderada por Francisco Casal tiene plazo hasta el 19 de diciembre para decidir si desea igualar.

Directv en el cable, Tenfield en el streaming

Dos consorcios se disputaron la televisión por cable, donde todo indica que Directv y Torneos se impusieron a Telecom y GMC Cono Sur. Este lote tenía un piso de 26.500.000 de dólares anuales y, según pudo saber la diaria, el monto final no está muy por encima de la cifra inicial. Tenfield no se presentó en este lote, por tanto, no tendrá la oportunidad de igualar. Pero se quedaría con el streaming, donde competía con el consorcio denominado Team Click, que incluía a Team Sport Media, Antel y Disney+.

Además, es muy probable que Tenfield se quede con los bloques de producción audiovisual y comercial. En caso de no resultar ganadora, tiene la chance de igualar las mejores ofertas. Por uno u otro camino, su triunfo es inminente.

Lo seguro es que ya no habrá monopolio de una única empresa usufructuando los derechos de televisación del fútbol uruguayo y habrá competencia fuerte entre televisión por cable y streaming con dos emisores diferentes.

El periodista Carlos Bardakian informó que el total de la suma de los seis lotes de la licitación está cercano a los 65 millones de dólares anuales, actualmente el fútbol uruguayo recibía 17 millones. A eso hay que descontarle los costos de producción, por lo que ingresarán entre 55 y 60 millones limpios, por año.