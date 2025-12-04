El fusionado jugará el Final Four del torneo continental buscando retener la corona en Uruguay tras la consagración de Nacional la temporada pasada.

Entre sábado y domingo se disputará el Final Four de la Liga Sudamericana en el estadio Suma Conmebol, en Asunción del Paraguay, con capacidad para 1.500 espectadores, donde se reúnen los cuatro mejores equipos del torneo.

Defensor Sporting viene de salir segundo en su cuadrangular de cuartos de final tras eliminar a Corinthians en el juego decisivo. Entre las dos series que disputó, el equipo que dirige Gonzalo Brea jugó seis encuentros: ganó cuatro y perdió dos, ambos ante equipos argentinos (Quimsa de Santiago del Estero, en la primera fase, y Regatas Corrientes en la zona más reciente).

Defensor enfrentará en semifinales a otro combinado de Argentina, como Ferro Carril Oeste, que es el único invicto del torneo y además lidera la liga doméstica en su país; el partido va el sábado a las 17.10. La otra semi será entre Regatas Corrientes y Olimpia Kings, de Paraguay, que será el organizador del cuadrangular. El domingo los perdedores se enfrentarán en el juego por el tercer puesto y los ganadores irán a la final.

El equipo de Parque Rodó intentará retener el título en Uruguay, ya que en la temporada 2024 se consagró campeón Nacional, en final jugada en Paysandú ante San Lorenzo. En ese mismo torneo, el fusionado perdió en semifinales, justamente frente al tricolor.

Sporting va por todo

A diferencia de la Liga Uruguaya, donde los planteles pueden contar con hasta tres extranjeros, en la Liga Sudamericana se pueden llevar cuatro, siempre y cuando alguno sea de algún país sudamericano. Sporting contará con los estadounidenses Elijah Weaver y Dion Wright, el venezolano Néstor Colmenares y el también vinotinto Michael Carrera, que se sumó para este certamen. La nueva incorporación es un alero de 1,96 que viene de defender a su selección en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2027.

Completan el plantel los uruguayos Facundo Terra, Mauro Zubiaurre, Federico Soto, Theo Metzger, Mateo Bianchi, Mateo Mac Mullen, Maximiliano Antúnez, Brahian Gómez y Fabricio de León.

Ferro, el primer rival para Sporting, no contará con extranjeros, pero tiene un plantel de destacados jugadores argentinos en el que sobresale Emiliano Lezcano; también milita el pivot ex Cordón Eduardo Vasirani, quien es el líder en rebotes del equipo.