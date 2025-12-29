Cordón tiene nuevo entrenador, mientras que Malvín y Goes confirmaron cambios de extranjeros; Welcome y Defensor Sporting permanecen en la búsqueda de foráneos.

La Liga Uruguaya paró su actividad previo a Navidad con la última fecha del 2025. La actividad retomará el 7 de enero; mientras tanto, los equipos ajustan detalles en sus planteles, con cambios de extranjeros y de entrenadores.

Ya había cambiado de director técnico Goes; llegó Marcelo Signorelli tras la renuncia de Nicolás Patita Díaz. No fue la única variante en el Misionero; Troy Cracknell sustituirá a Jahvari Josiah. El nuevo jugador goense llega desde la liga chilena, defendió a Aba Ancud y promedió 18.8 puntos, 8 rebotes y 2.5 asistencias.

Cordón también cambió de entrenador; fue cesado Agustín Esteve y llegó Mario Andriolo, uruguayo que hace años estaba radicado en México, donde dirigió a varios equipos. Lo último en nuestro país fue dirigiendo a Cader, de Rocha, en Liga Uruguaya. El albiceleste busca extranjeros para sustituir a Admon Gilder Junior y a Bryce Beamers.

Malvín contrató a Darrell Davis, un escolta de 1.96 y 29 años, que tiene buen tiro y estaba jugando en Minas Tenis, de Brasil. El estadounidense llega en sustitución de Jesús Cruz. No sería el único cambio en el playero, que está evaluando la continuidad de Remy Abell.

Defensor Sporting sigue buscando recambio de Dion Wright, quien fue cortado por bajo rendimiento, mientras que Welcome espera por dos refuerzos extranjeros.

La recta final

Queda menos de una rueda para terminar la primera parte de la fase regular. Los ubicados del primero al sexto lugar irán a la liguilla, donde jugarán diez partidos más en dos rondas para ordenarse del 1 al 6 de cara a playoffs. Lo mismo sucederá con los que queden abajo, entre el séptimo y el decimosegundo puesto; en la permanencia estará lo más picante de ese lapso del torneo. Los primeros dos de esa etapa reclasifican con el 7 y el 8 para playoffs, mientras que los últimos dos descenderán a la Liga de Ascenso 2026.

Las series de cuartos de final y semifinales serán al mejor de cinco partidos, en principio con ventaja de localía para el mejor ubicado, aunque dependiendo de los rivales se puede jugar todo en escenario neutral por temas de seguridad. Las finales se disputarán al mejor de siete encuentros en el Antel Arena.

Tabla de posiciones

PG PP Pts. Hebraica 10 4 24 Peñarol* 12 2 24 Malvín* 9 5 21 Urunday 7 7 21 Nacional* 9 4 20 Biguá 7 6 20 Defensor Sp. 7 5 19 U. Atlética 5 9 19 Aguada** 8 4 16 Goes 3 10 16 Cordón* 2 12 14 Welcome 1 12 14

* Quita de dos puntos.

** Quita de cuatro puntos.