Ernesto Oglivie, de Nacional, Agustín Zuvich, de Aguada, durante la quinta final de la Liga Uruguaya de Básquetbol, el 16 de mayo, en el Antel Arena.

Terminó el año en el principal certamen del básquetbol uruguayo con renuncias de entrenadores y cambios de extranjeros; Peñarol y Hebraica y Macabi son los líderes.

El final del año calendario en la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) dejó muchas consecuencias. Habrá dos semanas y media sin actividad por las fiestas, los partidos volverán el 7 de enero, muchos extranjeros viajan a sus países para estar con sus familias, la mayoría volverán, algunos no.

La última fecha

Entre jueves y sábado se disputó la última fecha de este año, la decimocuarta de la fase regular. Aun así, es complejo leer la tabla de posiciones con claridad, ya que hay equipos que deben uno o dos encuentros, producto de las participaciones de Defensor Sporting en la Liga Sudamericana y de Aguada y Nacional en la Basketball Champions League Americas.

Hebraica y Macabi y Peñarol cumplieron el jueves para cerrar el año en lo más alto. El macabeo venció de visitante a Cordón en un partido que dominó de principio a fin, pese a que el albiceleste se llegó a poner a cinco en el último cuarto. Dentro de un goleo repartido, Federico Haller la rompió toda siendo la figura de la noche. El locatario quedó último en soledad; al término del partido hubo recriminaciones de la hinchada a los jugadores cerca del vestuario, pero el foco de incidentes no pasó a mayores. Es complejo el presente del elenco dirigido por Agustín Esteve.

La buena noticia fue que volvió a la competencia oficial Mauricio Arregui, quien debió dejarla la temporada pasada en Malvín por una arritmia cardíaca. El pivot participó siete minutos en el encuentro y fue muy emotivo cuando convirtió el primer doble de su cuenta personal.

Peñarol lo fue llevando de atrás ante Unión Atlética -sin Quatarrius Wilson, desgarrado-, pero lo cerró con un último período fenomenal de Santiago Véscovi, que ha sido el diferencial del torneo hasta el momento. El carbonero es el equipo que más ganó, pero la quita de puntos no le permite liderar en soledad.

Defensor Sporting, en el gimnasio de Welcome, cerró el año con un gran triunfo sobre Biguá en un cotejo que presagiaba un trámite parejo, pero el fusionado lo quebró en el segundo cuarto y se terminó quedando con el punto con absoluta claridad.

El viernes fue de sorpresas. Welcome consiguió su primera victoria de la temporada ante Malvín, que despidió 2025 con dos caídas consecutivas que dejaron un tinte negativo en una campaña que venía fenomenal. Los de Parque Rodó afrontaron el encuentro con un solo extranjero y sin Gustavo Panchi Barrera, suspendido. El buen porcentaje de triples fue clave.

Esa misma noche, Urunday Universitario, con un gran cierre de Eric Demers, le ganó a Goes, de visitante. El estudioso definitivamente se mete en la lucha por ingresar entre los seis mejores. El misionero parece ser el rival a atrapar para quienes están en zona de descenso.

El último enfrentamiento del año fue entre Aguada y Nacional, de lo mejor que puede ofrecer el torneo. Ganó el rojiverde, sin Santiago Vidal y Joaquín Osimani; un cierre vital para los de Germán Cortizas, que necesitaban sumar para escapar de la parte baja, en la que están inmersos por la quita de puntos. Un buen cierre de fase regular los puede colocar entre los seis mejores. El tridente de extranjeros Donald Sims, Earl Clark y Luis Santos está rindiendo muy bien.

A puro cambio

Tras la derrota de Goes ante Urunday Universitario, Nicolás Díaz renunció a la conducción técnica. El misionero se movió rápido y ya tiene nuevo entrenador: Marcelo Signorelli, quien viene de dirigir a Olimpia en el torneo de ascenso.

Defensor Sporting cortó a Dion Wright, con quien no había conformidad. Buscará un jugador que le dé un salto de calidad al equipo, sobre todo, ofensivamente. Otro que cambiará es Biguá; entre un bajo rendimiento y alguna lesión, Frank Hassell dejará la institución de Villa Biarritz. Su sustituto será Willie Reed, que pasó por Miami Heat en la NBA y venía jugando en Venezuela.

Además, Welcome está en búsqueda de dos extranjeros y Cordón de uno para completar sus plantillas e intentar escapar del descenso.

Tabla de posiciones

PG PP Pts. Hebraica 10 4 24 Peñarol* 12 2 24 Malvín* 9 5 21 Urunday 7 7 21 Nacional* 9 4 20 Biguá 7 6 20 Defensor Sp. 7 5 119 U. Atlética 5 9 19 Aguada** 8 4 16 Goes 3 10 16 Cordón* 2 12 14 Welcome 1 12 14

* Quita de dos puntos. ** Quita de cuatro puntos.