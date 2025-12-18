Por Libertadores, Juventud de Las Piedras chocará con Universidad Católica, de Ecuador, y Liverpool con Bahía, de Brasil; por Copa Sudamericana, Montevideo City Torque irá con Defensor Sporting y Boston River con Racing.

En la sede de la Conmebol ubicada en Luque, Paraguay, se realizó el sorteo de los cruces de la fase preliminar de la Copa Libertadores 2026 y de la primera fase de la Copa Sudamericana 2026. Seis equipos uruguayos ya conocen su destino.

Nacional y Peñarol esperarán los clasificados a la fase de grupos para conocer sus rivales. El 18 de marzo se hará un nuevo sorteo para la conformación de las zonas, antes de la competencia que dará comienzo en abril. Tricolores y carboneros saben que serán cabezas de serie.

Copa Libertadores: Juventud de Las Piedras a Ecuador, Liverpool a Colombia

Juventud de Las Piedras debutará en la Copa Libertadores, en la primera fase, ante Universidad Católica, de Ecuador. Entre el 3 y el 5 de febrero el pedrense será locatario y una semana más tarde jugará en tierras ecuatorianas. En caso de avanzar, el rival será Guaraní, de Paraguay.

El equipo de Canelones, dirigido por el argentino Sebastián Méndez, deberá ganar tres cruces directos para llegar a la fase de grupos. En caso de que supere dos, tendrá el premio consuelo de llegar a la Copa Sudamericana.

Liverpool ingresará en la segunda fase, por lo que deberá ganar dos cruces para acceder a la fase de grupos. Si gana uno, también recalará en la Copa Sudamericana. El primer enfrentamiento será durísimo: chocará con Independiente Medellín, de Colombia. El primer encuentro de la serie será en Montevideo, y la revancha en suelo colombiano.

En caso de que los dos equipos uruguayos lleguen a la tercera fase previa de la Copa Libertadores, se enfrentarán por un lugar en la fase de grupos.

Copa Sudamericana: entre uruguayos

En la Sudamericana habrá una sola fase previa, en la que se disputará un partido único en la primera semana de marzo. En esta etapa, los enfrentamientos serán entre equipos del mismo país, excepto los clasificados por Argentina y Brasil, que tienen todos sus cupos ya en la fase de grupos.

El sorteo determinó que Montevideo City Torque enfrentará a Defensor Sporting y Boston River a Racing. Es probable que ambos encuentros se disputen en el estadio Centenario.

