El delantero estaba jugando en Nacional de Medellín; Nicolás Vallejo fue negociado al León de México, pero no se sabe dónde jugará. Fabricio Formiliano jugará en Wanderers.

El delantero Facundo Batista volverá a vestir la camiseta de Peñarol, luego de que Diego Aguirre pidiera su regreso, y firmará contrato por tres años. Para eso, Peñarol deberá comprar una parte de su ficha al equipo colombiano, Nacional de Medellín, que esta semana se coronó campeón de la Copa Colombia con destacadísima participación del zurdo Camilo Candido. Batista tuvo un primer pasaje por el elenco mirasol en el 2024. Decantó en el aurinegro después de una cantidad de goles en el Necaxa mexicano y previamente en el Deportivo Maldonado, que lo catapultó después de su participación exitosa en la selección sub 20 .

En Peñarol convirtió diez goles, se enamoró del entorno y lloró emocionado en más de una oportunidad por la gracia de vestir la camiseta de sus sueños. Sin embargo, partió repentinamente al Polissya Zhytomyr de Ucrania en medio de la disputa bélica entre Ucrania y Rusia. Algo lo llevó a tomar la decisión de volver a emigrar, a pesar de estar presente en las redes del equipo ucraniano. Fue así que llegó al Atlético Nacional, y aunque perdió pisada y minutos, nunca dejó de convertir goles. Atlético Nacional, con Camilo Cándido como titular, se consagró el miércoles campeón de la Copa Colombia al vencer al Deportivo Independiente Medellín (DIM), por 1-0, donde atajó Washington Aguerre en un partido que terminó con serios y dramáticos incidentes que terminaron con más de 50 personas que aparentemente serán imputadas penalmente. Batista estuvo menos de cinco meses en el Verde de la Montaña y sólo una vez fue titular, aunque participó con pocos minutos en 17 partidos de la Dimayor, incluyendo los cuadrangulares finales, y en seis encuentros de la Copa Colombia, aunque no estuvo en el plantel en la última final, la del título y los incidentes en el Atanasio Girardot.

¿Dónde jugará Nicolás Vallejo?

Una de las figuras de Liverpool, el argentino Nicolás Vallejo, finalmente pasará a ser propiedad del club León de México, uno de los clubes del Grupo Pachuca, pero no se sabe si su carrera seguirá en México o si será cedido a algún club, entre los que está en primera fila Peñarol. El futbolista, en un principio, iba a ser recontratado por el club de Belvedere. Luego de que pasara la fecha límite para pagar la cláusula de salida o negociar otro préstamo desde Independiente, Liverpool declinó pagar porque surgió una diferencia de pagos de costes de porcentajes e impuestos y desde ese momento el jugador pareció tener destino aurinegro. En las últimas horas se conoció que Vallejo fue adquirido por el León, pero lo que aún no se sabe es si se quedará en el verde para la Liga MX o si desembarcará en los aurinegros o en otro club. La única certeza es que no seguirá en Liverpool.

En otro orden, Fabricio Formiliano acordó su regreso al nuevo Wanderers de Mathías Corujo. El futbolista formado en Danubio y con pasajes por Peñarol y la U de Chile, vuelve a tiendas bohemias para aportar su experiencia. Por su parte, el volante bohemio Pablo Lima es uno de los que se va. Seguirá su carrera en el fútbol venezolano con la camiseta de Academia Puerto Cabello.

Cerro Largo, que hasta el día de hoy es uno de los equipos que más ha incorporado, luego de asegurarse la continuidad de Danielo Núñez, ha sufrido al mismo tiempo algunas bajas. En este caso es Facundo Parada quien deja el arachán para convertirse en jugador de Racing de Sayago.

En el Boston River, ahora dirigido por Israel Damonte, también hubo novedades. Se trata del arribo del argentino Facundo Bonfiglio. Formado en San Lorenzo, el delantero, con pasado además en Villarreal de España, llega al equipo del barrio Simón Bolívar proveniente del Miami FC de la USL. El Miami no es el Inter, por lo que este delantero no jugó con Lio Messi y Luis Suárez, sino que lo hizo en Miami FC, un equipo apenas más joven que el actual campeón de la MLS y que juega en la segunda división, la USL Championship, en la que este año terminó último en la Conferencia Este.

En segunda división.

En segunda división, los equipos también se mueven en el mercado de los que se van y los que llegan. En Fénix, el nuevo Fénix de Carlos Cannobio, asumió como secretario general Juan Alvez. El histórico jugador trabajará en la gestión deportiva junto a Fabián Estoyanoff. Uno de los primeros en llegar fue Nahuel Suárez, un ex Progreso que Cannobio conoce y que estaba jugando en La Luz.

Por su parte, en River Plate confirmaron la continuidad al mando del equipo de Raúl Zalazar junto al Gato Leandro Silva. El darsenero jugará en la B después de unos cuantos años y apuesta a ser protagonista. Uno de sus vecinos, Uruguay Montevideo de Pueblo Victoria, se aseguró para 2026 al futbolista formado en Wanderers y de recordado paso por Peñarol, Guzmán Pereira.