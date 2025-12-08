Los Ángeles, Miami, Nueva York, Seattle, México y Atlanta son las ciudades en donde puede jugar Uruguay si avanza a la segunda fase.

El Mundial 2026 será inédito en muchos aspectos: será el primero en disputarse en tres países diferentes, tendrá el número máximo de 48 selecciones y 12 grupos en la primera fase.

Es también el Mundial del siglo XXI con más debutantes absolutos: a los cuatro ya confirmados, Cabo Verde –que será rival de Uruguay en el grupo H–, Curazao –la isla sudamericana y autónoma que se mantiene como integrante del Reino de Países Bajos–, Uzbekistán y Jordania, podrían agregarse seis selecciones más si en cada una de la rutas de la repesca, tanto de Europa como la intercontinental, clasifica otro de los posibles debutantes. En las rutas de la UEFA están: Gales/Bosnia y Herzegovina vs. Italia/Irlanda del Norte en la A; Ucrania/Suecia vs. Polonia/Albania en la B; Eslovaquia/Kosovo vs. Turquía/Rumanía en la C; República Checa/Irlanda vs. Dinamarca/Macedonia del Norte en la D. Las dos rutas del repechaje intercontinental están armadas con la A (OFC/Concacaf/CAF) –Nueva Caledonia vs. Jamaica (el ganador juega con República Democrática del Congo)– y la B (Conmebol/AFC): Bolivia vs. Surinam (el ganador juega con Irak).

Pero hay otras modificaciones que la FIFA sigue implementando en busca de mejorar la competencia. Por ejemplo, cambiará el sistema de definición de desempate en caso de igualdad en puntos al término de la fase de grupos; el ente regulador de la competencia máxima apeló a repetir lo hecho en el Mundial de Clubes 2024, que se disputó en Estados Unidos.

El primer criterio de desempate será el enfrentamiento entre los implicados. Si dos selecciones terminan con la misma cantidad de puntos, quedará más arriba la que haya ganado el partido entre sí. En caso de que ese encuentro haya sido empate, pasa a considerarse la diferencia de goles. Si persiste la igualdad, contarán los goles a favor.

Si aun así, continúan empatados, se apelará al mayor número de puntos obtenidos por conducta deportiva, tanto de jugadores como de cuerpo técnico, según el número de tarjetas recibidas. En ese caso, la tarjeta amarilla resta un punto, la expulsión por doble amonestación resta tres, la roja directa resta cuatro y la roja directa de quien ya tenía amarilla resta cinco.

Si con todos estos ítems las selecciones siguen igualadas, se definirán las posiciones a través de un sorteo.

Vale recordar una situación curiosa que se dio en el grupo H del Mundial de Rusia 2018, donde Japón y Senegal terminaron igualados en todo; los asiáticos avanzaron de fase por haber recibido menos tarjetas que su rival.

¿Qué pasa si el empate es entre tres?

En caso de que el empate sea entre tres selecciones, se suman criterios de desempate. Primero van los resultados entre los implicados; en caso de que persista la igualdad, cuenta la diferencia de goles de los partidos entre esas tres selecciones y, si siguen empatados, la cantidad de goles anotados en los partidos en cuestión.

Si en ese momento continúa todo igual, se retoman los ítems mencionados en el empate entre dos equipos: diferencia de goles con todos los rivales del grupo, goles a favor con todos los rivales del grupo, puntos por conducta deportiva y sorteo.

Por más entreverado que parezca, es una modalidad de desempate utilizada en deportes colectivos de los Juegos Olímpicos y en el básquetbol, donde se determina el sistema FIBA. Se apunta a darle valor a los cruces directos entre los implicados y no a los enfrentamientos con selecciones secundarias donde puede haber goleadas abultadas que determinan una clasificación.

La fase de grupos del Mundial 2026 tendrá la clasificación de ocho mejores terceros, por lo que los criterios de desempate estarán presentes y a la orden del día, y cada detalle puede marcar si un equipo sigue en competencia o queda eliminado.

Para que la selección uruguaya siga adelante luego de la fase de grupos, deberá ganar el suyo, el H, que tiene como cabeza de serie a España, además de Arabia Saudita y Cabo Verde. La celeste debutará el lunes 15 de junio a las 19.00 frente a Arabia Saudita (hora uruguaya) y el domingo 21 a la misma hora enfrentará a Cabo Verde, ambos encuentros en Miami, Estados Unidos, en el estadio Hard Rock, que tiene capacidad para 65.326 espectadores. El cierre de la fase de grupos será el viernes 26 de junio a las 21.00 frente a España en el estadio Akron de Guadalajara, México, con capacidad para 46.300 espectadores.

El equipo de Bielsa también seguirá adelante si termina en el segundo lugar del grupo e incluso si queda entre los mejores ocho terceros. Cuando termine el partido contra España, Uruguay no conocerá su rival hasta un día después, cuando termine la fase de grupos. Es que justamente ese día, el sábado 27 de junio, terminará su acción el grupo J –el de Argentina, Austria, Jordania y Argelia–, con quienes se cruzan primero y segundo del H (primero contra segundo de cada grupo en Los Ángeles y Miami), pero además se definirá la combinación de los ocho mejores terceros. En esas circunstancias nuestro representativo podría jugar ante el ganador del grupo I –el de Francia– en Nueva York, o frente a quien obtenga el A –el de México– en Ciudad de México, o ante el ganador del G –el de Bélgica– en Seattle, o el del L –el de Inglaterra–, en Atlanta.

Pausa de hidratación

También será el primer Mundial con pausa de hidratación obligatoria, teniendo en cuenta las altas temperaturas previstas. El juez de cada encuentro considerará el momento de frenar el encuentro entre los minutos 25 y 30 de cada tiempo.