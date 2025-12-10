Fue la segunda victoria consecutiva de Uruguay, que terminó en el puesto 29 del campeonato disputado en Alemania y Países Bajos.

Uruguay venció a Cuba 33-27 y cerró su participación en el Mundial de handball femenino que se disputó en Alemania y Países Bajos. Esto les permitió a las dirigidas por Leonardo Puñales terminar en el puesto 29 del certamen.

El primer tiempo fue parejo, con leve ventaja para la celeste, que se fue al descanso 17-16; en el segundo sacó la diferencia con los puntos de contraataque como banderas, donde las uruguayas lograron un 80% de eficiencia, sobre el 33% de su rival.

Paula Eastman jugó un partidazo y fue la goleadora uruguaya con 7 goles y 100% de efectividad en sus tiros. Sabrina Golda y Camila Bianco anotaron 5 tantos cada una, la histórica Viviana Ferrari puso 4 goles sin errar, Magdalena Guichón convirtió 3, Rosina González, Camila Barreiro y Catalina Tournier 2 cada una, mientras que Leticia Schinca, Sabrina Grecco y Martina Barreiro sumaron un gol cada una.

El camino

La celeste había terminado en el último lugar de un grupo durísimo donde estuvo emparejada con Serbia, Alemania e Islandia. Tras ese resultado, pasó a jugar la Copa Presidente, que ubica a las selecciones entre el vigesimoquinto y trigesimosegundo puesto.

En la serie cayó frente a Paraguay y Croacia, cerrando en el tercer lugar de la zona con el triunfo sobre Irán. Hasta el momento, en todas las participaciones en mundiales, Uruguay solamente había logrado una victoria, por lo que los dos éxitos consecutivos en el cierre de la competencia son un nuevo logro desbloqueado para el handball femenino.

Por el título

Más allá de que para Uruguay ya terminó el torneo, hay otras selecciones que están disputando las instancias finales para llegar al medallero. El martes, en Dortmund, se disputaron los primeros dos encuentros de cuartos de final. Alemania sacó del camino al último crédito sudamericano al vencer a Brasil 30-23. En el otro encuentro, Noruega derrotó a Montenegro 32-23.

En la jornada de hoy se disputarán los últimos dos juegos de esta fase, en Róterdam, en el mismo escenario que será sede de todos los encuentros que queden por disputarse a partir de semifinales. A las 14.00, Países Bajos chocará frente a Hungría; el ganador avanza y juega con Alemania. De fondo, a las 17.00, Francia irá con Dinamarca; de ese lado del cuadro espera Noruega.