El entrenador, que en los últimos años realizó otras tareas en Peñarol, vuelve a un país donde ya supo salir campeón con Alianza Lima. Esta vez dirigirá a Comerciantes FC de Iquitos, de la Segunda División del fútbol peruano.

En 2025 se cumplieron 30 años de la Copa América de 1995, conquistada por la selección uruguaya, una de las máximas consagraciones de Pablo Javier Bengoechea como futbolista y como gente. La pegada de tiro libre, en todas sus épocas, pero sobre todo el día de la final contra Brasil en el estadio Centenario, quedará en la retina uruguaya de por vida.

En las de la hinchada aurinegra, unas tantas más. Bengochea, quien como futbolista surgió en Wanderers, jugó en el Sevilla y en Gimnasia y Esgrima de La Plata, es ídolo de Peñarol, referente del quinquenio aurinegro de los noventa. En Peñarol como entrenador, además, ganó el Clausura del 2015 cuando asumió y el Apertura del 2016, de la mano de Diego Forlán.

Llegó a Perú como ayudante técnico de Sergio Markarián en la selección incaica. Luego asumió su lugar hasta el año 2014. Con Markarián también trabajó en River Plate –donde Bengoechea se estrenó como entrenador principal en 2006–, Cruz Azul, Universidad de Chile y Danubio. Con Alianza Lima, de los grandes peruanos, el Profesor Bengoechea se consagró campeón nacional en 2017, además de establecer durante su período la supremacía en los clásicos con Universitario de Deportes.

“Llega un DT multicampeón para el club más querido y popular de la liga 2”, luego de hacer referencia a su apodo de “profesor”, dijeron en el club peruano para recibirlo. “Un referente mundial, ex DT de la selección peruana y el campeón nacional, llega a Iquitos con una sola consigna: llevar a Loreto a lo más alto. Esta es una nueva etapa de convicción y carácter. El proyecto es serio. El objetivo es claro. ¡Bienvenido a tu nueva casa, Pablo! ¡Bienvenido a la Fuerza Emprendedora!”, agregaron.

El técnico riverense, además, tiene un vínculo familiar con el país incaico; en el club Comerciantes dirigirá a su yerno, el mediocampista Maximiliano Lemos. El futbolista, también riverense, también fue dirigido por Bengoechea en Alianza Lima en 2018. Surgido en Juventud, Lemos vistió además las camisetas de Deportivo Maldonado, Villa Teresa, Rentistas, Danubio, Miramar, y Libertad Gran Mamoré de Bolivia. Bengoechea vio pausada su carrera como entrenador al verse dedicado a la gerencia deportiva en Peñarol, cargo del que fue desvinculado –no sin pesar lo que pesa un ídolo–, [junto a Gabriel Cedrés, en 2023] (https://ladiaria.com.uy/deporte/articulo/2023/12/pablo-bengoechea-y-gabriel-cedres-dejaron-sus-cargos-en-penarol/). Ocupó el cargo desde el año 2020.