El Torneo Intermedio se mantiene, pero resta por definir si empieza antes o después del Mundial.

La posible expectativa que se podría diseminar en la afición futbolera uruguaya y también en los clubes y los futbolistas esperando por la resolución de cómo se jugará la temporada de la primera división quedó congelada hasta la próxima semana, como si fuese un capítulo de una serie.

El Consejo de Liga de la AUF, integrado por los clubes de la Primera División Profesional, debía votar la propuesta de temporada, pero todo quedó en veremos y con una comisión creada para estudiar las dos posibles propuestas que en ambos casos mantienen un Uruguayo -ahora Liga AUF Uruguaya- de 37 partidos con la permanencia del Ttorneo Intermedio, el más nuevo de los campeonatos, agregado en 2017 para sumar cantidad de juegos a las flacas temporadas de 30 y 28 partidos desde que el Uruguayo se separó en dos torneos, Apertura y Clausura, en 1994.

El Consejo de Liga Profesional, además de definir el arranque y la estructura del Campeonato Uruguayo 2026 -año de Mundial que traerá sus consecuencias para el calendario-, ha definido que se mantendrá el torneo que corona el invierno, el Intermedio, nunca del todo instalado en el sentir popular por la prensa que ha tenido hasta ahora. Lo cierto es que la nueva temporada se iniciará con la disputa de la Supercopa Uruguaya, y al fin de semana siguiente comenzará el Torneo Apertura.

La Supercopa Uruguaya 2026 la disputarán Nacional (por ser campeón uruguayo) y Peñarol (por haber ganado el Intermedio 2025), y se podría jugar el 24 de enero o el domingo 1° de febrero. Esta final se disputará en el estadio Centenario, a pesar de que está reservado para diferentes espectáculos musicales en febrero y marzo.

Intermedio en el medio, y no el de la diaria

Hay consenso para mantener la disputa del Torneo Intermedio entre el Apertura y el Clausura, pero igual que se ha jugado hasta ahora y no como planteamos este año desde estas páginas, en donde manteníamos el campeonato del medio con un mínimo de siete partidos para los 16 participantes y un máximo de diez para los finalistas, por lo que sólo se agregaban tres fechas y una semana de competición. El campeonato proyectado por la diaria diagramaba cuatro series, cada una de ellas conformada por cuatro equipos, subdivididas de manera casi idéntica a las dos que se han conformado hasta ahora, una vez que termina el Apertura y quedan ordenados por posición. La serie A se debería conformar con 1, 5, 13 y 16; la B con 4, 8, 9 y 12; la C con 2, 7, 11 y 15; y la D con 3, 6, 10 y 14. En las primeras tres fechas, cada club debería enfrentar a sus tres rivales de grupo, mientras que en las cuatro restantes jugarían con los de la serie contigua, pero siempre sumando para la tabla propia. A la segunda fase pasan el primero y el segundo de cada grupo y luego se deberían ir eliminando a partido único hasta el final. De esta manera, ocho clubes jugarían siete partidos, cuatro jugarían ocho, dos de ellos sumarían nueve encuentros y los finalistas llegarían a diez.

Al día de hoy, el Torneo Intermedio sólo ha tenido tres ganadores: Nacional, cinco veces, en todas las cuales jugó la Copa Libertadores; Liverpool en dos oportunidades, en una de las cuales jugó la Sudamericana –cuando ganó el Intermedio en 2019–, pero clasificó en la quinta colocación de aquel Uruguayo; y Peñarol este año ganando la final por penales ante los tricolores. El Intermedio es un torneo que ha sido víctima de bullying per se, pero también por la pobreza y por el desperdicio de su nombre, que podía ser plataforma de homenaje de tantos nombres e instituciones que han hecho grande a Uruguay. También por la pobreza de su premio, que nunca ha podido ser capitalizado por el club que lo ha ganado porque los triunfadores del torneo –que agrega partidos a la competición anual y que se ha jugado en ocho ocasiones desde que la temporada se volvió a jugar en concordancia con el calendario gregoriano– han llegado a las copas Conmebol por otras vías.

A comisión

Finalmente, en el corto lapso de reunión y discusión, se votó un cuarto intermedio y se formó una comisión para la semana que viene, cuando se vuelva a juntar el pleno del Consejo de Liga, se determine y se firme la temporada 2026.

Álvaro Rivero, presidente de la Mesa Ejecutiva, planteó el borrador de las dos opciones. Una de ellas propone la disputa de la Supercopa Uruguaya el 24 de enero, y que al fin de semana siguiente inicie el Apertura, y una vez concluida la fecha 15 o la final si fuese necesario, que arrancara el Intermedio y que parara en junio luego de la quinta fecha por el inicio y desarrollo del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

“Esta opción tiene la ventaja de una mejor distribución de los partidos en el correr del año, pero sí tiene la desventaja de partir un torneo al medio”, sostuvo Rivero, quien señaló que para la segunda parte del año quedarían la definición del Intermedio, la Copa Uruguay, el Clausura y las finales del Uruguayo. La otra posibilidad planteada tiene solo el partido de la Supercopa y el Apertura antes del Mundial y todo lo demás en los últimos cinco meses del año, es decir, Intermedio, Copa AUF Uruguay, Clausura y finales. Aunque no tiene que ver con la disputa de la temporada de primera profesional, vale aportar que hay entre cuatro y seis clubes que tendrán fuerte actividad internacional en las fases de grupos de Libertadores y Sudamericana.

Nacional, Boston River, Racing, Defensor Sporting, Wanderers y Liverpool integran la comisión que decidirá la cuestión para que se decida la semana que viene. Peñarol, Cerro Largo y el recién ascendido Deportivo Maldonado no estuvieron presentes en la reunión y se desconoce si la semana que viene estarán presentes cuando se vote la forma de disputa de la temporada 2026 y su calendario.