No se sabe nada sobre la próxima temporada del máximo goleador uruguayo.

Aunque nunca hubo algo claro ni expreso sobre el posible retorno de Luis Alberto Suárez Díaz a Nacional para la temporada 2026, ahora parece que lo que habían empujado los rumores, más los dichos de algunos compañeros como Nicolás Lodeiro o Sebastián Coates. Se suma a la coyuntura que no fue titular en los últimos tres partidos ni jugado ni un solo minuto en la final de la MLS con el Inter de Miami club, que este sábado se coronó por primera vez campeón de los Estados Unidos.

El último retorno de Suárez a Nacional para el inicio de esta temporada 2026 se invirtió. Ahora, los rumores con fuentes en entornos cercanos al futbolista, o al club, lo alejan del Parque Central por lo menos en enero, porque hay quienes especulan con que el salteño podría venir después del Mundial cuando sus hijos culminen la temporada de estudios en Miami, a fines de mayo. Los Suarez se radicaron en Fort Lauderdale, próximo a ,donde juega Luis junto a su gran amigo Lionel Messi.

El sábado, en la final de la MLS, cuando Inter derrotó 3-1 a Vancouver —equipo en el que juega el fraybentino Mathías Laborda—, Suárez volvió a tener pocos minutos. En las instancias anteriores, tanto en la final del Este como en las semifinales, ya había ingresado solamente en los tramos finales, luego de haber sido sancionado por la MLS por una agresión que ni en la cancha ni en el VAR se había registrado. (Se aclara que no se trató del episodio de la escupida a un seguridad de Seattle en la final de la Leagues Cup, en agosto).

Esa suspensión de oficio —esta vez por una acción de juego realmente insignificante y en la que resulta difícil ver una agresión— fue la que lo dejó afuera del tercer partido ante Nashville y lo relegó a sumar apenas unos minutos frente a Cincinnati y New York en las semifinales y en la final del Este.

Su ausencia en la titularidad de partidos tan pesados, y la retirada del fútbol de sus compañeros Jordi Alba y Sergi Busquets, hicieron pensar que ante la ausencia de contrato para 2026 Suárez pensara en otro retorno a Nacional](https://ladiaria.com.uy/deporte/articulo/2022/7/esperandolo-al-lui/) como lo fue el soñado segundo semestre del 2022.

También Gremio de Porto Alegre, con quien realizó una inolvidable campaña en 2023, se interesó por la vuelta del máximo goleador uruguayo de la historia.

Los goles siguen estando

Suárez, que en enero próximo cumplirá 39 años, en su segunda temporada en Miami aportó apenas tres goles menos que en el 2024. Hizo 18 goles este año contra 21 del año pasado y fueron goles trascendentes. incluyendo gritos en el Mundial de Clubes.

El sábado , antes del partido y cuando no se sabía que Suárez no jugaría ni un minuto de la final, Jorge Más uno de los dueños del novel equipo de Miami dijo que Suárez “es una leyenda del fútbol, uno de los mejores ‘nueves’ no solo de esta generación, sino de todos los tiempos. Luis tendrá que tomar una decisión cuando termine la temporada, así que mañana será su momento”.

En cuanto al club, agregó: “quiero aclararlo porque he leído mucho sobre Luis: si al inicio del año alguien nos hubiera dado la oportunidad de tener un delantero que jugara más de 4.000 minutos, anotara más de 16 a 18 goles más otras 16 o 18 asistencias, todos firmaríamos sin dudarlo para contar con un jugador así”.

“Luis merece poder decidir su salida por la puerta grande y ser celebrado como corresponde por el club. Y si decide quedarse un año más, sería fantástico. Me gustaría verlo continuar aquí. Por supuesto, en ese caso las conversaciones serían sobre cómo permanecería, involucrando al técnico y a Luis, pero la decisión final es únicamente de él”, concluyó Más, quien estaba acompañado por David Beckham en los momentos previos al partido en el Chase Stadium de Fort Lauderdale. Este martes, en el programa Convocados de El Espectador Deportes, Flavio Perchman, vicepresidente de Nacional, dijo: “Yo no he hablado de manera oficial con Suárez, pero todo lo que tengo —de trascendidos y algún dato más directo— es que él no va a venir ahora. Está abocado a decidir qué va a hacer de acá en adelante, y sus hijos están terminando los cursos en los colegios”.

“Tampoco me parece que tenga claro qué es lo que va a hacer ahora, pero acá Luis tiene las puertas abiertas y, el día que piense que Nacional debe cruzarse en su camino, él puede volver. Después, bueno, lo de siempre: el tiempo va pasando, Luis está grande y sigue teniendo una jerarquía indiscutida. Está bueno que se tome una pausa y se replantee qué camino puede tomar”, señaló Perchman.