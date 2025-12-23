El largo camino de la licitación por los derechos televisivos del fútbol uruguayo va llegando a su fin, tal y como estaba previsto, no sin sobresaltos, en la hoja de ruta inicial. La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) se prepara para oficializar este martes los resultados definitivos de la licitación, que tendrá variantes porque la empresa Tenfield hizo uso de su derecho de igualación.

Los ganadores por lotes, en primera instancia, fueron el consorcio compuesto por Directv y Torneos para televisión por cable, que pagará 31,8 millones de dólares; en streaming, la mejor oferta fue la de Team Click, consorcio compuesto por Sport Media, Antel y Disney: 17,5 millones de dólares; el tercer lote, correspondiente a la televisación en el exterior, también lo ganó Team Click, en este caso por 3,1 millones de dólares; el cuarto, publicidad y merchandising, fue para Tenfield por ocho millones de dólares; el quinto, derechos de casas de apuestas, se lo adjudicó Mediapro (tres millones de dólares), y el sexto (torneos amateurs, como fútbol femenino, sala, playa, torneos del interior y la Copa Uruguay) fue para Telecom (2.200.000 dólares). Menos para televisión por cable, Tenfield podía ejercer su derecho de igualación en todos los lotes.

Este lunes Tenfield se presentó en la sede de la AUF. Los datos precisos se conocerán este martes, pero extraoficialmente la diaria supo que la empresa que ostentó los derechos de televisión entre 1999 y 2025 oficializó la igualación para quedarse con el streaming y la producción audiovisual, modelos de negocios que sumaría a los que ya ganó: patrocinios, publicidad y merchandising, y la producción comercial. Si bien también podía, no igualó la oferta para la televisación hacia el exterior (quedará en manos de Team Sport Media y Antel) ni la del mercado de apuestas (Mediapro).

A propósito de la cláusula de igualación, será la última vez que pueda usarse. En 2011 la Comisión de la Competencia del Ministerio de Economía y Finanzas la dictaminó como ilegal y se recomendó a la AUF no incluirla en futuros contratos, entre otras razones, para que las licitaciones tuvieran igualdad de condiciones.

Así quedó la licitación