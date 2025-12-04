El consorcio Directv y Torneos se quedó con el cable y Team Click –consorcio entre Antel y Disney– con el streaming, aunque es muy probable que Tenfield utilice el derecho de igualación; fueron informados los ganadores de todos los lotes.

En Washington, a la espera del sorteo del Mundial 2026, el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, dio una conferencia de prensa para informar sobre los ganadores de la licitación por los derechos de televisación del fútbol uruguayo para el período de cuatro años que va de 2026 a 2029.

El economista comenzó diciendo: “Nos genera una gran alegría a todo el fútbol uruguayo y a todos los que forman parte de la comunidad futbolística, que, en proporción, es la más grande del mundo”.

El número global marca que los ingresos totales tras las pujas en los diferentes lotes es de 67.547.000 dólares anuales. Con el contrato actual, en el que Tenfield tenía el monopolio, se entregaban 17 millones de dólares, por lo que la cifra aumentó más de 50 millones, un récord absoluto para la AUF.

“Es una cifra impactante para nuestra historia reciente, pero no está distante de lo que nosotros anunciamos el 21 de abril tras un estudio de mercado realizado en 2024 y 2025”, comentó con triunfalismo Alonso, quien hizo referencia a los datos estudiados por la consultora Ernst & Young Provides.

Al monto total hay que descontar los gastos de los bloques 2 y 3, correspondientes a la producción comercial y audiovisual. En la licitación las ganadoras en estos bloques fueron Tenfield y La Corte SA, respectivamente. De todas formas, la empresa que lidera Francisco Casal tiene el derecho a igualar la oferta de La Corte, ya que se presentó en el bloque de la producción audiovisual. Es muy factible que iguale.

Ganadores por lotes

En el primer lote, en televisión para abonados por cable, el consorcio ganador fue el compuesto por Directv y Torneos, tal cual había adelantado la diaria. Le ganó la pulseada a Telecom y GMC Cono Sur con su oferta de 31.800.000 dólares.

En el lote correspondiente al streaming, el que más creció respecto al piso de ofertas, ganó Team Click ofertando 17.500.000 dólares, consorcio compuesto por Sport Media, Antel y Disney. De todas formas, en este apartado se presentó Tenfield, que fue finalista con una oferta levemente inferior, por tanto, es altamente probable que iguale y que permanezca usufructuando la tecnología, que está en pleno crecimiento. Los rumores marcan que transmitiría a través de Fix.

Hubo otros lotes menores que también tuvieron sus triunfadores. El tercero, correspondiente a la televisación en el exterior, también lo ganó Team Click ofertando 3.100.000 dólares; el cuarto, de publicidad y merchandising, fue para Tenfield con 8.000.000 de dólares; el quinto, de derechos de casas de apuestas, se lo quedó Mediapro que ofertó 3.000.000 dólares; y el sexto fue para Telecom con su oferta de 2.200.000 dólares, en este grupo están incluidos los torneos amateurs, como fútbol femenino, sala, playa, torneos del interior y la Copa Uruguay.

¿En qué lotes puede igualar Tenfield y qué plazo tiene?

El contrato vigente, que corre hasta el 31 de diciembre, marca que Tenfield tiene derecho a igualar todos los lotes y bloques a los que se haya presentado en la licitación, aunque no fuera elegido como finalista.

La empresa de Casal puede igualar el bloque de producción audiovisual y tres lotes: streaming, televisación en el exterior y derechos en casas de apuestas. Por tanto, los únicos que fueron adjudicados directamente como ganadores fueron Directv en el lote de televisión por cable y Telecom en el sexto bloque, que incluye los torneos amateurs y la Copa Uruguay y Tenfield en publicidad y merchandising.

Tenfield estudiará las ofertas ganadoras y deberá comunicar antes del 19 de diciembre en qué casos decide igualar.