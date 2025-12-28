Thiago Borbas, de Uruguay, durante un amistoso internacional contra Cuba, en el estadio Centenario (archivo, junio de 2023).

El equipo de los uruguayos volverá a jugar el 4 de enero en un partido clave contra el Alavés.

Guillermo Almada llegó a Real Oviedo con la compleja misión de salvar al equipo del descenso en la primera división española. En su debut, igualó 0-0 con Celta de Vigo, en el último encuentro de 2025.

En el plantel ya estaba el uruguayo Federico Viñas, pero el entrenador decidió seguir sumando compatriotas y en las últimas horas se concretaron los acuerdos con Thiago Borbas y Nicolás Fonseca, quienes jugarán a partir de 2026 en el equipo de Asturias, al noroeste español.

El volante que pelea un lugar en la lista de Marcelo Bielsa para el Mundial 2026 ya fue presentado oficialmente y trabaja con sus nuevos compañeros. Llegó a préstamo desde León, de México, hasta el final del campeonato de España.

Será su primera experiencia en el fútbol grande de Europa aunque sus inicios fueron en el Novara del ascenso italiano, el futbolista de 27 años nació en Nápoles, siguiendo la carrera de su padre, Daniel. En Uruguay, comenzó en River Plate pero rápidamente se mudó unas cuadras y llegó a Wanderers. Del bohemio pasó a River Plate, de Argentina, y luego al fútbol mexicano, donde tiene contrato hasta 2028.

Borbas tiene 23 años, se formó en el River Plate y pasó al fútbol brasileño en 2023. Defendió a Bragantino, en la última temporada jugó 898 minutos divididos en 32 partidos, anotó 3 goles y dio 1 asistencia. Llegará a préstamo, con opción de compra a final de la temporada europea.

El fútbol español vuelve los primeros días de enero, Real Oviedo visitará a Alavés el domingo 4, en un juego clave por la parte baja. El equipo de Almada está decimonoveno con 11 puntos, descienden los últimos tres.