Festejo de los jugadores del Toluca tras la obtención del Apertura de la Liga MX ante Tigres, el 14 de diciembre, en el estadio Nemesio Diez de Toluca, México.

Los escarlatas se coronaron bicampeones del fútbol mexicano al ganar 9-8 por penales; Fernando Gorriarán hizo el gol de Tigres.

Se jugó la final de vuelta en el fútbol mexicano y Toluca se consagró bicampeón al ganar en la definición por penales en una noche repleta de emociones que se terminó definiendo con once penales rematados por cada equipo.

Los escarlatas venían de perder 1-0 de visita y, en su casa, también comenzaron 1-0 abajo con gol del volante uruguayo Fernando Gorriarán para los felinos. Fue de rebote; el ex River Plate estaba en la barrera de un tiro libre a favor y en la trayectoria de la pelota; con mucho de fortuna, la desvió hacia la red.

Helinho primero y Paulinho después pusieron los tantos para dar vuelta el trámite y estirar la incertidumbre hasta los remates desde el punto. En la tanda, por Toluca anotó Bruno Méndez y en Tigres Gorriarán. El golero argentino Nahuel Guzmán falló el lanzamiento que pudo ser de título para Tigres.

La tanda dio vuelta, por lo que Ángel Correa y Alexis Vega tuvieron que rematar por segunda vez; al delantero argentino se lo atajó Luis Manuel García, luego Vega metió su segundo tiro de la definición para desatar el festejo.

Toluca logró su título número 12, igualando a Chivas de Guadalajara en el segundo escalón del palmarés de la liga mexicana. El máximo ganador es América, con 16 títulos.

Federico Pereira y Bruno Méndez sumaron su segundo título con Toluca, siendo bicampeones en un 2025 excepcional. El zaguero formado en Liverpool también había sido campeón uruguayo en el negriazul, por lo que sumó su tercera copa liguera en su carrera.