Hinchada de Toluca, el 17 de mayo, en el estadio Nemesio Diez en Toluca, México.

Toluca eliminó a Monterrey con un gol de Federico Pereira, mientras que Tigres dejó afuera a Cruz Azul.

Se disputaron los partidos de vuelta de las semifinales de la liga mexicana con representación de jugadores uruguayos en los cuatro equipos que continuaban en competencia.

Las dos series fueron ajustadas y terminaron con empates globales. En el fútbol mexicano, clasifica el equipo que terminó mejor en la fase regular, por lo tanto, Toluca y Tigres clasificaron a la final, ya que fueron primero y segundo de la tabla de posiciones.

Toluca ganó la serie de manera increíble. Tras la caída 1-0 en el encuentro de ida, arrancó ganando 3-0 en el cotejo de vuelta. El primer gol fue del zaguero uruguayo Federico Pereira. Cuando todo marcaba que los escarlatas iban rumbo a la final de forma tranquila, Monterrey descontó por duplicado, con tantos de Sergio Ramos –de penal– y Roberto de la Rosa, para ponerle incertidumbre a la llave hasta el final.

Además de Pereira, Santiago Mele completó la presencia uruguaya, el golero de la selección estuvo en el banco de suplentes en el equipo que quedó eliminado.

Tigres por recuperar la gloria

Tigres y Cruz Azul repitieron resultado, en ambos partidos fue 1-1. Juan Brunetta puso el gol felino en el único tiro al arco de su equipo. La máquina cementera atacó constantemente, pero falló en situaciones clave, por ejemplo, erró un penal el delantero uruguayo Gabriel Toro Fernández; el tanto de la igualdad llegó a los 95 minutos, sin tiempo para la remontada.

Además de Fernández, en el perdedor fue titular Ignacio Rivero. En Tigres, completó todo el encuentro Fernando Gorriarán en la mitad de la cancha.

Copas recientes

Toluca tiene 11 títulos de la liga mexicana, viene de ser campeón en el Clausura 2025 y va por el bicampeonato para coronar un año soñado. Actualmente es la tercera institución en la lista del palmarés, pero, si levanta la copa, alcanzará a Chivas de Guadalajara en el segundo puesto.

Tigres fue campeón por última vez en el Clausura 2023. Tiene ocho campeonatos, al igual que León, y, si se consagra, igualará a Cruz Azul en el cuarto escalón de los más ganadores. América es el club con más títulos de México con 16.